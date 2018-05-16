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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:59
Около 10.56 коррекция безналичного «американца» на межбанке потеряла темп, а доллар замер на цифре 26,190/26,205 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной, но пока низколиквидной торговлей.
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:09
По состоянию на 11.06 Киева безналичный доллар на межбанке , возобновив откат, просел к отметке 26,185/26,195 UAH/USD, реагируя на появление продаж системных игроков.
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:31
На 11.28 Киева котировки доллара все еще не покинули отметку 26,185/26,195 UAH/USD в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.
Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара, повторив сюжет предыдущего дня, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:19
Пополудни, на 12.12 цена безналичного доллара на межбанке опустилась к цифре 26,175/26,185 UAH/USD, сопровождаясь продажами солидных игроков.
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