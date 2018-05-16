Додано: Чет 17 тра, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на символические 0,26 коп., на торгах четверга укрепился на 1,94 коп., оказавшись на уровне 26,1888 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 мая с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,205 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,20/26,22, а спустя 25 минут, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», СКВ опустилась до 26,19/26,21 UAH/USD, индицируя повторение сюжета предыдущей сессии.



По состоянию на 10.55 пара доллар-гривня на межбанке , несколько замедлив коррекцию из-за покупок, консолидировалась на цифре 26,190/26,205 UAH/USD на фоне ситуативного баланса спрос/предложение.



С 11.06 на рынке появились системные игроки, которые более активными продажами возобновили коррекцию «американца», оказавшегося в указанный час на уровне 26,185/26,195 UAH/USD. Локальные минимумы были выкуплены (предположительно, НБУ в рамках технологии Matching), замедлив откат и снова выровняв покупки и продаж. Из-за этого пара доллар-гривня замерла на отметке 26,185/26,195 UAH/USD, которую не покидала до 12.12 Киева, когда СКВ сделала еще один шаг вниз: 26,175/26,185 UAH/USD.



На обед рынок ушел около 13.08 на фоне сохранившихся цен. Последние не менялись до 14.15, снова понизившись с этого часа до 26,165/26,180, спустя час «американец» опять теряет в цене, снижаясь к 26,15/26,17 UAH/USD. Похоже, рынок с эти уровнем цен выходит на финишную прямую. Судя по всему, ускорение снижения происходило в отсутствие регулятора, покинувшего рынок с традиционными $10 млн. в своем «клюве».



Эти уровни не изменялись до 16.35, когда на рынке был совершен предфинишный «подскок дохлой кошки» - 26,155/26,175 UAH/USD.



На цифре 26,155/26,175 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 17 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1888 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1888 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. Дефицит нацвалюты обеспечивали регулятор и Минфин. Первый, разместив 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., повторил мероприятие 16-го, продав бумаги на 2,103 млрд. грн. Во вторник, напомним, Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, к утру четверга остатки на транзитных и коррсчетах НБУ упали к уровню 43 177,4 млн. грн.



Этого мало для игры на повышение пары доллар-гривня на межбанке .



Во-вторых, нынче «бюджетный период», время платежей бизнеса налогов, для чего требуются объемы гривни, ради которой, участники межбанка были вынуждены продавать доллар.



В-третьих, время играло против доллара – до завершения бюджетного периода осталось всего ничего, платежи надо успеть завершить до 18 мая. Это ускорило динамику снижения СКВ. Игроки торопились «продаться», опасаясь потерять на курсе и тем самым становясь «виновниками» ускорения отката.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 мая повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже. Меж тем в условиях нехватки гривни объем продаж экспортерами СКВ был увеличен.



Во-вторых, игроки старались завершить свои бюджетные проекты в четверг, не откладывая их на последний день недели, который будет «омрачен» канунами «официального» дня банкира.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, стимулируя ликвидность: если накануне СКВ потеряла 0,26 коп., нынче «американец» упал на 1,94 коп.