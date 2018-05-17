Додано: Чет 17 тра, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на символические 0,26 коп., на торгах четверга укрепился на 1,94 коп., оказавшись на уровне 26,1888 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 мая с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,205 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,20/26,22, а спустя 25 минут, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», СКВ опустилась до 26,19/26,21 UAH/USD, индицируя повторение сюжета предыдущей сессии.



По состоянию на 10.55 пара доллар-гривня на межбанке , несколько замедлив коррекцию из-за покупок, консолидировалась на цифре 26,190/26,205 UAH/USD на фоне ситуативного баланса спрос/предложение.



С 11.06 на рынке появились системные игроки, которые более активными продажами возобновили коррекцию «американца», оказавшегося в указанный час на уровне 26,185/26,195 UAH/USD. Локальные минимумы были выкуплены (предположительно, НБУ в рамках технологии Matching), замедлив откат и снова выровняв покупки и продаж. Из-за этого пара доллар-гривня замерла на отметке 26,185/26,195 UAH/USD, которую не покидала до 12.12 Киева, когда СКВ сделала еще один шаг вниз: 26,175/26,185 UAH/USD.



На обед рынок ушел около 13.08 на фоне сохранившихся цен. Последние не менялись до 14.15, снова понизившись с этого часа до 26,165/26,180, спустя час «американец» опять теряет в цене, снижаясь к 26,15/26,17 UAH/USD. Похоже, рынок с эти уровнем цен выходит на финишную прямую. Судя по всему, ускорение снижения происходило в отсутствие регулятора, покинувшего рынок с $30 млн. в своем «клюве».



Эти уровни не изменялись до 16.35, когда на рынке был совершен предфинишный «подскок дохлой кошки» - 26,155/26,175 UAH/USD.



На цифре 26,155/26,175 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 17 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1888 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1888 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. Дефицит нацвалюты обеспечивали регулятор и Минфин. Первый, разместив 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., повторил мероприятие 16-го, продав бумаги на 2,103 млрд. грн. Во вторник, напомним, Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, к утру четверга остатки на транзитных и коррсчетах НБУ упали к уровню 43 177,4 млн. грн.



Этого мало для игры на повышение пары доллар-гривня на межбанке .



Во-вторых, нынче «бюджетный период», время платежей бизнеса налогов, для чего требуются объемы гривни, ради которой, участники межбанка были вынуждены продавать доллар.



В-третьих, время играло против доллара – до завершения бюджетного периода осталось всего ничего, платежи надо успеть завершить до 18 мая. Это ускорило динамику снижения СКВ. Игроки торопились «продаться», опасаясь потерять на курсе и тем самым становясь «виновниками» ускорения отката.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 мая повысились на $42,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже. Меж тем в условиях нехватки гривни объем продаж экспортерами СКВ был увеличен.



Во-вторых, игроки старались завершить свои бюджетные проекты в четверг, не откладывая их на последний день недели, который будет «омрачен» канунами «официального» дня банкира.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, стимулируя ликвидность: если накануне СКВ потеряла 0,26 коп., нынче «американец» упал на 1,94 коп.



Анонсированное выше заметное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 16 мая, в четверг, 17-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $242,2 млн. к отметке $314,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $204,2 млн. к $246,6 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.

