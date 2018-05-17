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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:48

К 11.45 на фоне достижения долларом на межбанке локальных низов (26,140/26,155 UAH/USD) активизировались покупки «американца», заметно замедлив темп отката.
Мы не исключаем, что среди покупателей был и использовавший платформу Matching регулятор, анонимно пополнявший свои резервы.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:14

Пополудни, на 12.11 доллар на межбанке, прекратив коррекцию, обосновался на уровне 26,135/26,145 UAH/USD.
дядя Caша
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