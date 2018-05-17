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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:48
К 11.45 на фоне достижения долларом на межбанке локальных низов (26,140/26,155 UAH/USD) активизировались покупки «американца», заметно замедлив темп отката.
Мы не исключаем, что среди покупателей был и использовавший платформу Matching регулятор, анонимно пополнявший свои резервы.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:14
Пополудни, на 12.11 доллар на межбанке, прекратив коррекцию, обосновался на уровне 26,135/26,145 UAH/USD.
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дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64006
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3840 раз.
- Подякували: 7262 раз.
-
- Профіль
-
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