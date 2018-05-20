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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 337338339340
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:10

К 12.07 цена безналичного доллара, продолжая снижаться, упала к 26,05/26,06 UAH/USD.
дядя Caша
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