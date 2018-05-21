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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:29

По состоянию на 12.25 на межбанке «рукотворный» отскок – появившийся на низах долларовых цен регулятор выкупает «зеленые» излишки в рамках обеспечивающей анонимность технологии Matching. Но в теперешних условиях это секрет Полишинеля. Вчера подобным образом НБУ пополнил свои резервы на $30,0 млн.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:23

Около 13.20 Киева на фоне не тронувшихся с цифры 26,05/26,07 UAH/USD цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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