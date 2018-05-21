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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:29
По состоянию на 12.25 на межбанке «рукотворный» отскок – появившийся на низах долларовых цен регулятор выкупает «зеленые» излишки в рамках обеспечивающей анонимность технологии Matching. Но в теперешних условиях это секрет Полишинеля. Вчера подобным образом НБУ пополнил свои резервы на $30,0 млн.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 12:23
Около 13.20 Киева на фоне не тронувшихся с цифры 26,05/26,07 UAH/USD цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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- Подякував: 3852 раз.
- Подякували: 7269 раз.
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