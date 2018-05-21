Додано: Вів 22 тра, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,44 коп., на торгах вторника укрепился на 1,18 коп., оказавшись на уровне 26,0718 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 мая с уровней предыдущего закрытия 26,055/26,075 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом цен «американца» до 26,08/26,10 UAH/USD, оказавшимся недолгим. Уже к 10.29 доллар понизился к 26,07/26,09 UAH/USD, поскольку, как заметили непосредственные участники торгов, «гривны не хватает». Эти уровни цен СКВ оставались действующими до 11.15 Киева, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж

С указанного часа «американец» на межбанке возобновил коррекцию, понизившись вначале к 26,05/26,08, а спустя 40 минут, до 26,035/26,065 UAH/USD. Полдень доллар встретил на отметке 26,03/26,06 UAH/USD, которая стала объектом внимания регулятора, инициировавшего выкуп «зеленых» излишков в рамках гарантировавшей анонимность технологии Matching. Выход на рынок НБУ повлек за собой отскок курса доллара к 26,05/26,07 UAH/USD. Присутствие на межбанке «инкогнито с Институтской» затянулось до 13.20, когда рынок ушел на обеденный перерыв на фоне прежних цен. Стабильность последних наблюдалась до 14.15, когда стартовал новый «порционный» рост на единичных покупках СКВ, поднявший цену последней до

26,065/26,090 UAH/USD по состоянию на 15.30.



Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,055/26,075 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 22 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0718 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,11% с 28,0672 UAH/USD до 26,0718 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 мая, сохранив, но замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась полученная в наследство с прошлой недели нехватка гривни. Во всяком случае, со слов непосредственных участников торгов.

Это затрудняло игру на повышение. Казначейство, вопреки ожиданиям, не спешило компенсировать НДС.



Во-вторых, состояние остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро 22-го говорило об обратном, показав рост с уровня 50 298,2 млн. грн. к отметке 52 138,4 млн. грн. Не исключено, часть этого «привеса» была заморожена» для альтернативных межбанку проектов или по правилам валютного рынка, не допускалась тотчас к торгам.



В-третьих, вышеприведенный парадокс с динамикой остатков в нацвалюте дал право на существование второго варианта пояснения нежелания доллара расти в цене. Ко вторнику на межбанк растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Мы не исключаем, что потенциальные покупатели СКВ воспользовались этой «обязаловкой» и проигнорировали долларовое изобилие, отказавшись покупать валюту. Меж тем обязательные продажи перекосили рынок, уронив цену доллара ко внутридневному минимуму, и спасать СКВ от окончательного обвала на межбанк пришел регулятор.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 мая немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, скромная ликвидность сделок подтверждала обоснованность второй версии источника коррекции доллара во вторник – саботаж покупателей.



Во-вторых, в расчете реализацию курсового отскока доллара на этой неделе, экспортеры 22-го снова ограничились «обязательным минимумом» продаж, придерживая доллар.



В-третьих, на межбанке отсутствовал спрос со стороны нерезидентов и импортеров.