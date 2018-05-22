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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 339340341342
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:31

На 12.28 было получено еще одно подтверждение участия в торгах регулятора. В указанное время клерки НБУ отправились в буфет на обед, оставив рынок без присмотра. Тотчас же «американец» упал в цене до 26,055/26,065 UAH/USD.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:07

Около 13.05 Киева на фоне немного растянувших спред (26,05/26,07 UAH/USD) цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64144
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  #<1 ... 339340341342
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