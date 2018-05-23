На 12.28 было получено еще одно подтверждение участия в торгах регулятора. В указанное время клерки НБУ отправились в буфет на обед, оставив рынок без присмотра. Тотчас же «американец» упал в цене до 26,055/26,065 UAH/USD.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:31
На 12.28 было получено еще одно подтверждение участия в торгах регулятора. В указанное время клерки НБУ отправились в буфет на обед, оставив рынок без присмотра. Тотчас же «американец» упал в цене до 26,055/26,065 UAH/USD.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:07
Около 13.05 Киева на фоне немного растянувших спред (26,05/26,07 UAH/USD) цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:13
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,18 коп., на торгах среды понизился на 0,97 коп., оказавшись на уровне 26,0815 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 мая с уровней предыдущего закрытия 26,065/26,090 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.03 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом цен «американца» до 26,08/26,12, а спустя 5 минут, к 10.08 доллар стоил уже 26,09/26,12 UAH/USD.
На 10.36 появившиеся продажи выровняли рынок СКВ в баланс спрос/предложение, одновременно понизив ее цену до 26,08/26,11 UAH/USD. Тренд на снижение пары доллар-гривня на межбанке , получив ускорение, уронил «американца» к 26,055/26,075 UAH/USD по состоянию на 10.56 Киева. Эти цены оставались действующими до 11.35, когда покупки появившихся на рынке системных игроков среди которых был и НБУ, приподняли котировки СКВ до 26,065/26,085 UAH/USD.
В течение часа курс доллара не покидал эти уровни, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Лишь с 12.35, когда, предположительно регулятор, скупавший доселе доллар с платформы Matching, не ушел на обед, лишив СКВ поддержки, «американец» снова упал к 26,055/26,065 UAH/USD.
На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.58 на фоне более широких цен доллара - 26,05/26,07 UAH/USD.
С 13.30 возобновившиеся покупки инициировали рост долларовых цен, которые поэтапно поднимаясь, оказались около 15.30 Киева на цифре 26,07/26,09 UAH/USD, сопровождаясь затуханием торговой активности.
Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.
На цифре 26,07/26,09 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.
Большинство сделок на межбанке 23 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0815 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0815 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 23 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 23 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке затянулась стартовавшая с 16 мая коррекция, в течение которой средневзвешенный курс доллара упал с уровня 26,2108 к отметке 26,0718 UAH/USD, обретя привлекательность для покупок.
Во-вторых, для незначительного отскока в среду были «базовые» основания – на рынке появилось 3,5 млрд. грн. дополнительной ликвидности от Казначейства, компенсировавшего НДС, спровоцировав превентивные покупки СКВ игроками еже до выхода этой части ликвидности на межбанк, ожидавшегося 24 мая, согласно правилам валютного рынка. Последнее, к слову, стало одно из основных причин незначительного роста цен СКВ.
Укажем, что утренняя сводка о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ не зафиксировала появление там этой ликвидности, напротив, остатки в нацвалюте там упали с уровня 52 138,4 млн. грн. к отметке 50 787,2 млн. грн.
Второй причиной слабого подорожания СКВ 23-го стало нарастание притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для среды. 50% этого притока следовало обязательно продать на межбанке , компенсируя спрос.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 мая немного, на $32,3 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, доллар 23-го приобретали спекулянты в расчете на его дальнейшее подорожание. Импортеры и нерезиденты были малоактивными, а регулятор, выкупивший в среду в свои «закрома» $15-20 млн., не смог спасти ситуацию.
Во-вторых, гривневая компенсация НДС состоялась, однако использовать эти деньги для покупки СКВ можно было 24-го. На межбанке 23 мая использовались запасы гривни, изрядно упавшие в предыдущую бюджетную неделю.
В-третьих, появление на рынке «быков» всегда снижает его ликвидность.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 22 мая, в среду, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $236,9 млн. к отметке $199,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $192,4 млн. к $160,1 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:48
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,09 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось заметное расширение гривневой ликвидности. Это произошло, по всей видимости, из-за состоявшейся долгожданной компенсации НДС Казначейством.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга «потяжелел» с уровня 50 787,2 млн. грн. к отметке 55 703,6 млн. грн., стимулируя агрессивность появившихся накануне на межбанке «зеленых быков» и намекая на более заметный, чем в среду, рост курса доллара.
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:04
Довольно рано, в 10.02 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,06/26,09 UAH/USD. Как заметили валютные дилеры, гривни в достаточном для роста количестве, как не было, так и нет.
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:24
Спустя 20 минут, на 10.22 доллар, «передумав», начал расти: 26,085/26,105 UAH/USD. «Поскребли по сусекам, нашли немного нацвалюты» - оправдались дилеры.
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:45
Собранной гривни на полноценный рост курса доллара на межбанке не хватило. К 10.42 рост остановился возникшими продажами СКВ, которые выровняли рынок в баланс спроса и предложение, а заодно понизили текущие цены «американца» до 26,08/26,10 UAH/USD.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:08
После 10.55 на рынок вышли системные игроки, у которых, судя по всему, были запасы гривни, дав возможность солидной части межбанка инициировать покупки доллара, поднявшие цену последнего до 26,10/26,12 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 11.08 Киева.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:49
До 11.45 котировки безналичного доллара на межбанке не покидали отметку 26,10/26,12 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения СКВ.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на межбанке, сумевшая приподнять и «закрепить» цены «американца» на более высоком уровне, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки 15,25/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка пребывала в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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