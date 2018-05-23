Додано: Сер 23 тра, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 1,18 коп., на торгах среды понизился на 0,97 коп., оказавшись на уровне 26,0815 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 мая с уровней предыдущего закрытия 26,065/26,090 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.03 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом цен «американца» до 26,08/26,12, а спустя 5 минут, к 10.08 доллар стоил уже 26,09/26,12 UAH/USD.



На 10.36 появившиеся продажи выровняли рынок СКВ в баланс спрос/предложение, одновременно понизив ее цену до 26,08/26,11 UAH/USD. Тренд на снижение пары доллар-гривня на межбанке , получив ускорение, уронил «американца» к 26,055/26,075 UAH/USD по состоянию на 10.56 Киева. Эти цены оставались действующими до 11.35, когда покупки появившихся на рынке системных игроков среди которых был и НБУ, приподняли котировки СКВ до 26,065/26,085 UAH/USD.



В течение часа курс доллара не покидал эти уровни, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Лишь с 12.35, когда, предположительно регулятор, скупавший доселе доллар с платформы Matching, не ушел на обед, лишив СКВ поддержки, «американец» снова упал к 26,055/26,065 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 12.58 на фоне более широких цен доллара - 26,05/26,07 UAH/USD.

С 13.30 возобновившиеся покупки инициировали рост долларовых цен, которые поэтапно поднимаясь, оказались около 15.30 Киева на цифре 26,07/26,09 UAH/USD, сопровождаясь затуханием торговой активности.



Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,07/26,09 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 23 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0815 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,07% с 28,0672 UAH/USD до 26,0815 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке затянулась стартовавшая с 16 мая коррекция, в течение которой средневзвешенный курс доллара упал с уровня 26,2108 к отметке 26,0718 UAH/USD, обретя привлекательность для покупок.



Во-вторых, для незначительного отскока в среду были «базовые» основания – на рынке появилось 3,5 млрд. грн. дополнительной ликвидности от Казначейства, компенсировавшего НДС, спровоцировав превентивные покупки СКВ игроками еже до выхода этой части ликвидности на межбанк, ожидавшегося 24 мая, согласно правилам валютного рынка. Последнее, к слову, стало одно из основных причин незначительного роста цен СКВ.



Укажем, что утренняя сводка о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ не зафиксировала появление там этой ликвидности, напротив, остатки в нацвалюте там упали с уровня 52 138,4 млн. грн. к отметке 50 787,2 млн. грн.



Второй причиной слабого подорожания СКВ 23-го стало нарастание притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для среды. 50% этого притока следовало обязательно продать на межбанке , компенсируя спрос.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 мая немного, на $32,3 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, доллар 23-го приобретали спекулянты в расчете на его дальнейшее подорожание. Импортеры и нерезиденты были малоактивными, а регулятор, выкупивший в среду в свои «закрома» $15-20 млн., не смог спасти ситуацию.



Во-вторых, гривневая компенсация НДС состоялась, однако использовать эти деньги для покупки СКВ можно было 24-го. На межбанке 23 мая использовались запасы гривни, изрядно упавшие в предыдущую бюджетную неделю.



В-третьих, появление на рынке «быков» всегда снижает его ликвидность.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 22 мая, в среду, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $236,9 млн. к отметке $199,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $192,4 млн. к $160,1 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.

