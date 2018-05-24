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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 341342343344 Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:11 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,60 коп., на торгах пятницы потерял 4,20 коп., оказавшись на уровне 26,1495 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 мая с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD «виртуально», без сделок.



С 10.06 Киева рынок лихорадило: курс доллара то поднимался к 26,15/26,18, то проваливался до 26,13/26,15 UAH/USD.



Наконец, с 10.30 верх одержали «быки», укрепив цену «американца» до 26,15/26,18 UAH/USD.

До появления на межбанке системных игроков (около 11.05 Киева) курс доллара не покидал отметки 26,15-16/26,18 UAH/USD.

Выход на рынок солидных игроков привел к началу коррекции цен СКВ. На рынке преобладали продажи обязательной части экспортной выручки, которые катализировались локальными ценовыми максимумами доллара. Начав с отметки 26,15/25,17 UAH/USD по состоянию на 11.20, коррекция долларовых цен с перерывами на стабильность продолжалась до 14.45, когда пара доллар-гривня на межбанке упала к 26,11/25,14 UAH/USD. Выросший в четверг приток экспортной выручки сыграл с экспортерами злую шутку, заставив их расставаться с СКВ на фоне падающих цен в условиях полученной от Казначейства изрядной гривневой компенсации.



Заметим, однако, что этот стартовавший с 11.20 откат безналичного «американца» не смог компенсировать рост средневзвешенного курса доллара по сравнению с предыдущей сессией.



Консолидировавшись около 14.45 на уровне 26,11/25,14 UAH/USD, доллар не покидал эту отметку на пустеющем межбанке до завершения торгов, этой цифрой завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.



Большинство сделок на межбанке 25 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1495 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,1495 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 мая гривня overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.



Во-вторых, рост средневзвешенного курса доллара приветствовался экспортерами, у которых к пятницу скопилась изрядная порция предназначенной для обязательной продаже на рынке СКВ. При этом, повторимся, реализовывался лишь «обязательный минимум» доллара.



В-третьих, игра на межбанке была сделана до полудня, когда цена СКВ пребывала на высоком уровне, а последующих откат доллара сопровождался низкой ликвидностью.



В-четвертых, Украина и США 28 мая выходные, это значит, что СКВ упадет на счета экспортеров 29-го, и сможет попасть на межбанк (согласно правилам) лишь в среду, обрекая сессию вторника на дефицит валюты и ее подорожание. Это заставило часть игроков скупиться еще в пятницу.



«Формальным» поводом для сохранения и некоторого углубления «бычьего» тренда доллара стало расширение гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 703,6 млн. грн. к отметке 57 615,7 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в пятницу продажи СКВ ограничились «обязательным минимумом», экспортеры снова начали «придерживать» доллар в расчете на его дальнейший рост.



Во-вторых, «бычий» тренд доллара стал более выраженным (24-го СКВ прибавила 2,6 коп., нынче ее рост составил 4,2 коп.), что снижает ликвидность рынка.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64227 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3864 раз. Подякували: 7281 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 341342343344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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