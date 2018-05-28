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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,60 коп., на торгах пятницы потерял 4,20 коп., оказавшись на уровне 26,1495 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 мая с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD «виртуально», без сделок.

С 10.06 Киева рынок лихорадило: курс доллара то поднимался к 26,15/26,18, то проваливался до 26,13/26,15 UAH/USD.

Наконец, с 10.30 верх одержали «быки», укрепив цену «американца» до 26,15/26,18 UAH/USD.
До появления на межбанке системных игроков (около 11.05 Киева) курс доллара не покидал отметки 26,15-16/26,18 UAH/USD.
Выход на рынок солидных игроков привел к началу коррекции цен СКВ. На рынке преобладали продажи обязательной части экспортной выручки, которые катализировались локальными ценовыми максимумами доллара. Начав с отметки 26,15/25,17 UAH/USD по состоянию на 11.20, коррекция долларовых цен с перерывами на стабильность продолжалась до 14.45, когда пара доллар-гривня на межбанке упала к 26,11/25,14 UAH/USD. Выросший в четверг приток экспортной выручки сыграл с экспортерами злую шутку, заставив их расставаться с СКВ на фоне падающих цен в условиях полученной от Казначейства изрядной гривневой компенсации.

Заметим, однако, что этот стартовавший с 11.20 откат безналичного «американца» не смог компенсировать рост средневзвешенного курса доллара по сравнению с предыдущей сессией.

Консолидировавшись около 14.45 на уровне 26,11/25,14 UAH/USD, доллар не покидал эту отметку на пустеющем межбанке до завершения торгов, этой цифрой завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.

Большинство сделок на межбанке 25 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1495 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,1495 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 25 мая гривня overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 25 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.

Во-вторых, рост средневзвешенного курса доллара приветствовался экспортерами, у которых к пятницу скопилась изрядная порция предназначенной для обязательной продаже на рынке СКВ. При этом, повторимся, реализовывался лишь «обязательный минимум» доллара.

В-третьих, игра на межбанке была сделана до полудня, когда цена СКВ пребывала на высоком уровне, а последующих откат доллара сопровождался низкой ликвидностью.

В-четвертых, Украина и США 28 мая выходные, это значит, что СКВ упадет на счета экспортеров 29-го, и сможет попасть на межбанк (согласно правилам) лишь в среду, обрекая сессию вторника на дефицит валюты и ее подорожание. Это заставило часть игроков скупиться еще в пятницу.

«Формальным» поводом для сохранения и некоторого углубления «бычьего» тренда доллара стало расширение гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 703,6 млн. грн. к отметке 57 615,7 млн. грн.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 мая понизились на $5,9 млн., имея для этого следующие основания.

Во-первых, в пятницу продажи СКВ ограничились «обязательным минимумом», экспортеры снова начали «придерживать» доллар в расчете на его дальнейший рост.

Во-вторых, «бычий» тренд доллара стал более выраженным (24-го СКВ прибавила 2,6 коп., нынче ее рост составил 4,2 коп.), что снижает ликвидность рынка.

В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.

Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.

По сравнению с четвергом, 24 мая, в пятницу, 25-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $298,4 млн. к отметке $273,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $223,4 млн. к $217,5 млн.

О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:16

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков».

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «легче», понизившись с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн., смягчая агрессивность появившихся на прошлой неделе на межбанке «зеленых быков» и намекая на заморозку роста курса доллара.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:16

Довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,07/26,09 UAH/USD. «Утро началось со снижения, однако рассчитывать на длительность коррекции пока преждевременно», - заметил наш консультант.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:39

Как и предупреждал наш гуру, откат «американца» на межбанке затормозился – по состоянию на 10.36 Киева доллар не покинул отметку 26,07/26,09 UAH/USD.
дядя Caша
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