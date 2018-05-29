Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,60 коп., на торгах пятницы потерял 4,20 коп., оказавшись на уровне 26,1495 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 мая с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,15 UAH/USD «виртуально», без сделок.
С 10.06 Киева рынок лихорадило: курс доллара то поднимался к 26,15/26,18, то проваливался до 26,13/26,15 UAH/USD.
Наконец, с 10.30 верх одержали «быки», укрепив цену «американца» до 26,15/26,18 UAH/USD. До появления на межбанке системных игроков (около 11.05 Киева) курс доллара не покидал отметки 26,15-16/26,18 UAH/USD. Выход на рынок солидных игроков привел к началу коррекции цен СКВ. На рынке преобладали продажи обязательной части экспортной выручки, которые катализировались локальными ценовыми максимумами доллара. Начав с отметки 26,15/25,17 UAH/USD по состоянию на 11.20, коррекция долларовых цен с перерывами на стабильность продолжалась до 14.45, когда пара доллар-гривня на межбанке упала к 26,11/25,14 UAH/USD. Выросший в четверг приток экспортной выручки сыграл с экспортерами злую шутку, заставив их расставаться с СКВ на фоне падающих цен в условиях полученной от Казначейства изрядной гривневой компенсации.
Заметим, однако, что этот стартовавший с 11.20 откат безналичного «американца» не смог компенсировать рост средневзвешенного курса доллара по сравнению с предыдущей сессией.
Консолидировавшись около 14.45 на уровне 26,11/25,14 UAH/USD, доллар не покидал эту отметку на пустеющем межбанке до завершения торгов, этой цифрой завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.
Большинство сделок на межбанке 25 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1495 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,83% с 28,0672 UAH/USD до 26,1495 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 25 мая гривня overnight котировалась банками по 15,50/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 25 мая, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке появилась гривня компенсации НДС Казначейством, что с одной стороны исключило дополнительные продажи СКВ ради нацвалюты экспортерами, с другой, позволило направить часть ресурса на приобретение доллара, вошедшего в полосу роста.
Во-вторых, рост средневзвешенного курса доллара приветствовался экспортерами, у которых к пятницу скопилась изрядная порция предназначенной для обязательной продаже на рынке СКВ. При этом, повторимся, реализовывался лишь «обязательный минимум» доллара.
В-третьих, игра на межбанке была сделана до полудня, когда цена СКВ пребывала на высоком уровне, а последующих откат доллара сопровождался низкой ликвидностью.
В-четвертых, Украина и США 28 мая выходные, это значит, что СКВ упадет на счета экспортеров 29-го, и сможет попасть на межбанк (согласно правилам) лишь в среду, обрекая сессию вторника на дефицит валюты и ее подорожание. Это заставило часть игроков скупиться еще в пятницу.
«Формальным» поводом для сохранения и некоторого углубления «бычьего» тренда доллара стало расширение гривневой ликвидности, на которое указывал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 703,6 млн. грн. к отметке 57 615,7 млн. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 мая понизились на $5,9 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, в пятницу продажи СКВ ограничились «обязательным минимумом», экспортеры снова начали «придерживать» доллар в расчете на его дальнейший рост.
Во-вторых, «бычий» тренд доллара стал более выраженным (24-го СКВ прибавила 2,6 коп., нынче ее рост составил 4,2 коп.), что снижает ликвидность рынка.
В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 24 мая, в пятницу, 25-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $298,4 млн. к отметке $273,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $223,4 млн. к $217,5 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности. Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков».
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «легче», понизившись с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн., смягчая агрессивность появившихся на прошлой неделе на межбанке «зеленых быков» и намекая на заморозку роста курса доллара.
Довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,07/26,09 UAH/USD. «Утро началось со снижения, однако рассчитывать на длительность коррекции пока преждевременно», - заметил наш консультант.
Появившиеся около 11.34 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,075/26,085 UAH/USD, где он удерживается по состоянию на 11.37 сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.
Дополуденное снижение курса безналичного доллара приостановленное около 11.1- сбалансированностью рынка, сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указывало снижение ставок гривневым межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,50/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика плохо согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 4,20 коп., на торгах вторника укрепился на 5,06 коп., оказавшись на уровне 26,0989 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 29 мая с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,14 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.12, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,07/26,09 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.10 Киева.
С указанного часа до 12.14 котировки доллара на межбанке консолидировались на уровне 26,075/26,085 UAH/USD. Появление на рынке системных игроков сбалансировало покупки и продажи, позволив сузить спред.
Пополудни, с 12.15 обозначилось некоторое преобладание спроса, дав старт медленному росту пары доллар-гривня. Вначале к 26,085/26,095 по состоянию на 12.15 Киева, а на обеденный перерыв рынок около 13.20 ушел на фоне более высоких цен - 26,09/26,10 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 13.50, когда новая порция спроса подняла курс СКВ до 26,10/26,12 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,10/26,12 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка во вторник.
Большинство сделок на межбанке 29 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0989 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,01% с 28,0672 UAH/USD до 26,0989 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 29 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 29 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке стало меньше гривни. Сезон компенсации НДС завершился, а погашений ОВГЗ не было.
Об этом недвусмысленно дали понять понизившиеся на транзитных и коррсчетах НБУ остатки в нацвалюте с уровня 57 615,7 млн. грн. к отметке 54 778,0 млн. грн.
Во-вторых, из-за длинных выходных в США и в Украине, участники межбанка ожидают удвоенную порцию притока экспортной выручки, часть которой может появиться на ближайшей сессии межбанка, пролонгировав «медвежий» тренд» доллара.
В-третьих, вторничный откат курса безналичного доллара выглядит «естественно» в контексте наблюдавшегося на прошлой неделе «зеленого» ралли, констатировавшего рост средневзвешенного курса доллара с уровня 26,0718 к отметке 26,1495 UAH/USD.
В четвертых, снижение цены «зеленого» безнала было поддержано падением доллара на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 мая понизились на $40,3 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, в торгах принимала участие незначительная партия СКВ, упавшая на счета экспортеров 25 мая.
Во-вторых, импортеры не спешили приобретать СКВ 29-го, рассчитывая на более низкие уровни цен 30 мая.
В-третьих, из-за длинных выходных начало новой недели, сопровождаемое, как известно, падением ликвидности торгов, сместилось на вторник.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 25 мая, во вторник, 29-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $273,8 млн. к отметке $217,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $217,5 млн. к $177,2 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD виртуально, без сделок.
Очень рано, в 09.55 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,08/26,10 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, сказывается двойная порция поступления СКВ из-за рубежа», - заметил наш консультант.