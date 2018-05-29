Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.
Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн., повышая градус агрессивности появившихся 29-го на межбанке «зеленых медведей» и намекая на продолжение коррекции курса доллара.
Несколько неожиданно с 10.25 Киева безналичный «американец» пошел вверх, оказавшись на уровне 26,13/26,18 UAH/USD. Пока это движение не вызвало сильного беспокойства из-за низкого уровня ликвидности первых реальных сделок. Кроме того, как это не раз бывало раньше, подобный превентивный курсовой «залет» мог стать началом классической «двухходовки» системных продавцов валюты.
На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.
Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.
Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых. Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.