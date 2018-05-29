RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:34

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.

Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн., повышая градус агрессивности появившихся 29-го на межбанке «зеленых медведей» и намекая на продолжение коррекции курса доллара.

Несколько неожиданно с 10.25 Киева безналичный «американец» пошел вверх, оказавшись на уровне 26,13/26,18 UAH/USD. Пока это движение не вызвало сильного беспокойства из-за низкого уровня ликвидности первых реальных сделок. Кроме того, как это не раз бывало раньше, подобный превентивный курсовой «залет» мог стать началом классической «двухходовки» системных продавцов валюты.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64304
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:49

К 10.46 появившиеся продажи СКВ сузили спред котировок «американца» на межбанке до 26,13/26,16 UAH/USD, отчасти подтверждая наше предположение.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64304
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:58

По состоянию на 10.55 продажи безналичного доллара выровняли его рынок в баланс спрос/предложение, еще больше сузив маржу: 26,13/26,15 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64304
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:16

На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64304
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:31

Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.

Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых.
Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64304
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:07

Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64304
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:17

Похоже, около 12.12 на межбанке наступил перелом, покупатели наелись «зелени» и «ушли из-за стола», оставив продавцов с их «непристроенной» пока СКВ. Цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64304
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7288 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 342343344345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6723)
30.05.2018 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.