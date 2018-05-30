Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.
Не исключено, это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн., повышая градус агрессивности появившихся 29-го на межбанке «зеленых медведей» и намекая на продолжение коррекции курса доллара.
Несколько неожиданно с 10.25 Киева безналичный «американец» пошел вверх, оказавшись на уровне 26,13/26,18 UAH/USD. Пока это движение не вызвало сильного беспокойства из-за низкого уровня ликвидности первых реальных сделок. Кроме того, как это не раз бывало раньше, подобный превентивный курсовой «залет» мог стать началом классической «двухходовки» системных продавцов валюты.
На 11.11 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили возобновили рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD на фоне очевидной нехватки предложения СКВ со стороны придерживающих ее экспортеров. Об этом свидетельствует низкая текущая ликвидность реальных сделок.
Появившиеся около 11.26 Киева на межбанке системные игроки не смогли сдвинуть курс безналичного доллара с цифры 26,14/26,16 UAH/USD, где он удерживается по сбалансированной, хотя и низколиквидной на моменте торговлей в паре доллар-гривня.
Дополуденное повышение курса «американца», которое, по всей видимости, носило «рукотворный» характер, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности, на которое указывало постоянство ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 15,00/16,25% годовых. Эта статическая динамика плохо согласуется с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Пополудни, на 12.04 котировки доллара на межбанке нехотя растянули спред к отметке 26,13/26,16 UAH/USD, сопровождаясь лишенной задора торговлей, о чем дали понять отстающие по сравнению с предыдущим днем текущие обороты.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 5,06 коп., на торгах среды понизился на 3,69 коп., оказавшись на уровне 26,1358 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 мая с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,08/26,10, однако спустя полчаса, сменив настроение, вырос к отметке 26,13/26,18 UAH/USD. Вскоре появившиеся продажи СКВ инициировали цикл сжатия спреда котировок «американца». Вначале к 26,13/26,16, а через 5 минут, на 10.50 Киева, в условиях сложившегося равновесия спроса и предложения, СКВ пребывала на цифре 26,13/26,15 UAH/USD. После 11.10 с появлением на межбанке системных игроков доллар возобновил рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, который не покидал до полудня, продемонстрировав около 12.00 признаки снижения активности покупателей. Окончательный перелом, свидетельствовавший о «насыщении» импортеров СКВ произошел в 12.12, когда цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD. На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55, сопровождаясь симметричным расширением спреда до 26,105/26,125 UAH/USD.
После обеда котировки доллара на межбанке не покидали эту отметку до 15.20 Киева, вернувшись к расширению маржи в этот час до 26,105/26,130 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,105/26,130 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в среду.
Большинство сделок на межбанке 30 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1358 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,88% с 28,0672 UAH/USD до 26,1358 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 30 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 30 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке выросла активность импортеров, которым надлежало до финиша месяца рассчитаться с зарубежными партнерами. Они, понадеявшись на выросший приток СКВ из-за рубежа, вышли на рынок с агрессивными покупками.
Во-вторых, агрессивностью покупателей воспользовались экспортеры, искусно «придерживавшие» валюту, стараясь не уронить ее выросшие цены. Время поджимало импортеров, и они «соглашались» на цену продаж, свернув покупки около 12.12 Киева.
В-третьих, отскок средневзвешенного курса безналичного доллара 30-го выглядит «естественно» после его падения накануне на 5,06 коп. Думается, последнее и спровоцировало рост активности покупателей.
Смена тренда на рынке доллара сопровождалась пролонгацией сжатия гривневой ликвидности, о чем дал понять упавший объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн. Это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 мая заметно, на $53,3 млн., повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в торгах принимала участие изрядно выросшая партия СКВ, упавшая на счета экспортеров 29 мая.
Во-вторых, импортеры активизировали покупки СКВ 30-го, торопясь закрыть контракты до завершения мая.
В-третьих, смещенное на 29-е из-за длинных выходных начало новой недели, сопровождаемое падением ликвидности, снято с повестки дня.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 29 мая, в среду, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $217,4 млн. к отметке $269,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $177,2 млн. к $230,5 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн., повышая вероятность появления на межбанке «зеленых медведей» и намекая на возобновление коррекции курса доллара.