Додано: Сер 30 тра, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 5,06 коп., на торгах среды понизился на 3,69 коп., оказавшись на уровне 26,1358 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 мая с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,08/26,10, однако спустя полчаса, сменив настроение, вырос к отметке 26,13/26,18 UAH/USD.

Вскоре появившиеся продажи СКВ инициировали цикл сжатия спреда котировок «американца». Вначале к 26,13/26,16, а через 5 минут, на 10.50 Киева, в условиях сложившегося равновесия спроса и предложения, СКВ пребывала на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.

После 11.10 с появлением на межбанке системных игроков доллар возобновил рост, оказавшись на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, который не покидал до полудня, продемонстрировав около 12.00 признаки снижения активности покупателей.

Окончательный перелом, свидетельствовавший о «насыщении» импортеров СКВ произошел в 12.12, когда цена доллара упала к 26,11/26,12 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55, сопровождаясь симметричным расширением спреда до 26,105/26,125 UAH/USD.



После обеда котировки доллара на межбанке не покидали эту отметку до 15.20 Киева, вернувшись к расширению маржи в этот час до 26,105/26,130 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,105/26,130 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в среду.



Большинство сделок на межбанке 30 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1358 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,88% с 28,0672 UAH/USD до 26,1358 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 мая, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке выросла активность импортеров, которым надлежало до финиша месяца рассчитаться с зарубежными партнерами. Они, понадеявшись на выросший приток СКВ из-за рубежа, вышли на рынок с агрессивными покупками.



Во-вторых, агрессивностью покупателей воспользовались экспортеры, искусно «придерживавшие» валюту, стараясь не уронить ее выросшие цены. Время поджимало импортеров, и они «соглашались» на цену продаж, свернув покупки около 12.12 Киева.



В-третьих, отскок средневзвешенного курса безналичного доллара 30-го выглядит «естественно» после его падения накануне на 5,06 коп. Думается, последнее и спровоцировало рост активности покупателей.



Смена тренда на рынке доллара сопровождалась пролонгацией сжатия гривневой ликвидности, о чем дал понять упавший объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 778,0 млн. грн. к отметке 53 921,0 млн. грн.

Это произошло из-за мероприятий НБУ по изъятию с рынка гривневых «излишков». В частности, регулятор 29-го разместил свои депозитные сертификаты на 20,927 млрд. грн., из которых 5,542 млрд. грн. были «короткими» (overnight), а на 15,385 млрд. грн. было продано двухнедельные бумаги.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 мая заметно, на $53,3 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в торгах принимала участие изрядно выросшая партия СКВ, упавшая на счета экспортеров 29 мая.



Во-вторых, импортеры активизировали покупки СКВ 30-го, торопясь закрыть контракты до завершения мая.



В-третьих, смещенное на 29-е из-за длинных выходных начало новой недели, сопровождаемое падением ликвидности, снято с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 29 мая, в среду, 30-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $217,4 млн. к отметке $269,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $177,2 млн. к $230,5 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.



