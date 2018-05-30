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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:14
Меж тем, довольно рано, в 10.13 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, снова интриги экспортеров», - заметил наш консультант.
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