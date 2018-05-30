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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:14

Меж тем, довольно рано, в 10.13 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, снова интриги экспортеров», - заметил наш консультант.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:50

Как и предполагал наш гуру, рост курса безналичного доллара на межбанке длился недолго, и уже около 10.47 наступил его откат до уровня 26,11/26,12 UAH/USD, подтверждая значимость состояния гривневого ресурса.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:29

Новая порция предложения доллара понизила его цену на межбанке по состоянию на 11.05 Киева до цифры 26,105/26,115 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:29

На 11.25 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,105/26,115 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. По мнению автора, не следует исключать участие в остановке коррекции долларовых цен нашего регулятора, «анонимно» пополняющего свои резервы с помощью «технологии» Matching.

Попытка роста курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся откатом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.

Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:18

Подтверждая наши подозрения о включенном «пылесосе» регулятора, цена безналичного доллара на межбанке пополудни, на 12.15 Киева не покинула отметку 26,105/26,115 UAH/USD. Сдвинуть ее с этого места не смогло даже появление на рынке системных игроков.
дядя Caша
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