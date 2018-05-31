Додано: Чет 31 тра, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 3,69 коп., на торгах четверга вырос на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,1223 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 мая с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,13/26,15, однако спустя 35 минут, сменив настроение, просел к отметке 26,11/26,12 UAH/USD.



Рост цен в дебюте сессии – результат обычного приема продавцов СКВ, которые превентивными низколотовыми порциями спроса поднимают курс, чтобы впоследствии продаться подороже.

Появление на рынке системных игроков около 11.05 «ознаменовалось» снижением курса СКВ до 26,105/26,115 UAH/USD. С этого момента и до 13.50 Киева доллар не покидал эту отметку, удерживаемый на ней равновесием покупок и продаж.



Полагаю, одним из игроков, который спросом балансировал рынок доллара на межбанке был Нацбанк, «анонимно» скупавший излишки валюты в свои резервы с платформы Matching.



К 13.50 торговая активность на межбанке заметно понизилась, в игру вступили мелкие спекулянты, которые спросом приподняли текущую цену «американца» до 26,11/26,13 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,11/26,13 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 31 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1223 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,93% с 28,0672 UAH/USD до 26,1223 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, к среде наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке на следующий день. Таковы правила. Способствовало расставанию с валютой случившееся накануне ее подорожание на 3,69 коп.



Во-вторых, заметно упала активность импортеров, интенсивно скупавших СКВ для закрытия своих контрактов в конце месяца накануне.



В-третьих, 31 мая сохранился тренд на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дал понять понизившийся объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн. Инструментов для игры на повышение стало меньше.



В-четвертых, рынок доллара на межбанке с 25 мая перешел в режим «курсовых качелей», когда сегодняшний рост курса завтра сменяется его снижением. Логика режима предполагала коррекцию 31-го. Можно считать это фиксацией полученной накануне прибыли.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 мая заметно, на $60,6 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на торгах упала активность импортеров, скупившихся накануне. Кроме того, не проявляли себя и нерезиденты, сезон репатриации дивидендов у которых еще не наступил.



Во-вторых, не исключено, продажи СКВ экспортерами ограничились «обязательным минимумом».



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 30 мая, в четверг, 31-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $269,3 млн. к отметке $191,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $230,5 млн. к $169,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.

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