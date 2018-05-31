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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:14
Меж тем, довольно рано, в 10.13 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, снова интриги экспортеров», - заметил наш консультант.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:50
Как и предполагал наш гуру, рост курса безналичного доллара на межбанке длился недолго, и уже около 10.47 наступил его откат до уровня 26,11/26,12 UAH/USD, подтверждая значимость состояния гривневого ресурса.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:29
Новая порция предложения доллара понизила его цену на межбанке по состоянию на 11.05 Киева до цифры 26,105/26,115 UAH/USD.
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:29
На 11.25 котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,105/26,115 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. По мнению автора, не следует исключать участие в остановке коррекции долларовых цен нашего регулятора, «анонимно» пополняющего свои резервы с помощью «технологии» Matching.
Попытка роста курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся откатом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.
Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:18
Подтверждая наши подозрения о включенном «пылесосе» регулятора, цена безналичного доллара на межбанке пополудни, на 12.15 Киева не покинула отметку 26,105/26,115 UAH/USD. Сдвинуть ее с этого места не смогло даже появление на рынке системных игроков.
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:05
Около 13.03 Киева на фоне не изменившихся цен (26,105/26,115 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:15
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 3,69 коп., на торгах четверга вырос на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,1223 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 мая с уровней предыдущего закрытия 26,105/26,130 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,13/26,15, однако спустя 35 минут, сменив настроение, просел к отметке 26,11/26,12 UAH/USD.
Рост цен в дебюте сессии – результат обычного приема продавцов СКВ, которые превентивными низколотовыми порциями спроса поднимают курс, чтобы впоследствии продаться подороже.
Появление на рынке системных игроков около 11.05 «ознаменовалось» снижением курса СКВ до 26,105/26,115 UAH/USD. С этого момента и до 13.50 Киева доллар не покидал эту отметку, удерживаемый на ней равновесием покупок и продаж.
Полагаю, одним из игроков, который спросом балансировал рынок доллара на межбанке был Нацбанк, «анонимно» скупавший излишки валюты в свои резервы с платформы Matching.
К 13.50 торговая активность на межбанке заметно понизилась, в игру вступили мелкие спекулянты, которые спросом приподняли текущую цену «американца» до 26,11/26,13 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, уровнями 26,11/26,13 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в четверг.
Большинство сделок на межбанке 31 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1223 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,93% с 28,0672 UAH/USD до 26,1223 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 31 мая гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 31 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как известно, к среде наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке на следующий день. Таковы правила. Способствовало расставанию с валютой случившееся накануне ее подорожание на 3,69 коп.
Во-вторых, заметно упала активность импортеров, интенсивно скупавших СКВ для закрытия своих контрактов в конце месяца накануне.
В-третьих, 31 мая сохранился тренд на «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дал понять понизившийся объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 921,0 млн. грн. к отметке 49 961,3 млн. грн. Инструментов для игры на повышение стало меньше.
В-четвертых, рынок доллара на межбанке с 25 мая перешел в режим «курсовых качелей», когда сегодняшний рост курса завтра сменяется его снижением. Логика режима предполагала коррекцию 31-го. Можно считать это фиксацией полученной накануне прибыли.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 мая заметно, на $60,6 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, на торгах упала активность импортеров, скупившихся накануне. Кроме того, не проявляли себя и нерезиденты, сезон репатриации дивидендов у которых еще не наступил.
Во-вторых, не исключено, продажи СКВ экспортерами ограничились «обязательным минимумом».
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 30 мая, в четверг, 31-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $269,3 млн. к отметке $191,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $230,5 млн. к $169,9 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:05
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось сужение гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн., повышая вероятность сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей» и намекая на пролонгацию коррекции курса доллара.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:14
Меж тем, довольно рано, в 10.12 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, понизились, оказавшись на отметке 26,10/26,11 UAH/USD. «Утро началось со снижения, возможно, снова интриги, на сей раз покупателей», - заметил наш консультант.
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