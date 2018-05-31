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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:06

Спустя 9 минут, на 11.04 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке вернулись к цифре 26,10/26,11 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39

Попытка снижения курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся боковым трендом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.

Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Тем временем к 11.37 подтверждаемся наше предположение о том, что боковой тренд наличного рынка инфицирует и валютный межбанк. На указанный час котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,10/26,11 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:19

Пополудни, на 12.16 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,10/26,11 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов июня.
дядя Caша
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