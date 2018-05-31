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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:06
Спустя 9 минут, на 11.04 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке вернулись к цифре 26,10/26,11 UAH/USD.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39
Попытка снижения курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся боковым трендом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.
Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Тем временем к 11.37 подтверждаемся наше предположение о том, что боковой тренд наличного рынка инфицирует и валютный межбанк. На указанный час котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,10/26,11 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:19
Пополудни, на 12.16 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,10/26,11 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов июня.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:03
Около 13.01 Киева на фоне немного приподнявшихся цен (26,11/26,12 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,35 коп., на торгах пятницы укрепился на 0,84 коп., оказавшись на уровне 26,1139 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 июня с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,10/26,11 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 12.55 в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Появление на рынке системных игроков около 11.05 не оказало на текущие котировка СКВ никакого влияния.
К началу обеденного покупатели доллара на межбанке стали более активными, приподняв действующую цену «американца» по состоянию на 12.58 до 26,11/26,12 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, немного выросшими уровнями 26,12/26,14 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.
Большинство сделок на межбанке 01 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1139 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,96% с 28,0672 UAH/USD до 26,1139 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 01 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 01 июня, сохранив «медвежий», потерял в цене по следующим причинам, обнаружив очевидное стремление к стабилизации.
Во-первых, к четвергу приток выручки на счета экспортеров остается довольно высоким, сохраняя приличный объем обязательной к продаже на межбанке части СКВ.
Во-вторых, у намеревавшихся играть на повышение спекулянтов не было в достаточном количестве ресурса – гривневая ликвидность к 01 июня заметно понизилась. Об этом дали понять упавшие с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Вероятно, в этой динамике свою роль сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов сроком обращения overnight на сумму 14,856 млрд. грн.
В-третьих, импортеры, активно скупавшие СКВ в среду, нынче были пассивными, закрыв на излете мая контракты, а сезон репатриации дивидендов у нерезидентов еще не наступил.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 июня повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» по средневзвешенному курсу упал на 1,35 коп., нынче его потери составили 0,84 коп. Как известно, сбалансированность рынка способствует его ликвидности.
Во-вторых, равновесие покупок и продаж доллара 01-го обеспечивал календарь. Как известно, накануне выходных значительная часть игроков старается войти в доллар, гарантируя себе спокойный, с минимумами финансовых рисков, отдых в субботу-воскресенье.
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