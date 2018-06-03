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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:06
Спустя 9 минут, на 11.04 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке вернулись к цифре 26,10/26,11 UAH/USD.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:39
Попытка снижения курса безналичного доллара на межбанке , довольно быстро сменившаяся боковым трендом «американца», сопровождалась признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.
Эта динамика неплохо согласуется со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Тем временем к 11.37 подтверждаемся наше предположение о том, что боковой тренд наличного рынка инфицирует и валютный межбанк. На указанный час котировки безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 26,10/26,11 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:19
Пополудни, на 12.16 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,10/26,11 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов июня.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:03
Около 13.01 Киева на фоне немного приподнявшихся цен (26,11/26,12 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:08
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,35 коп., на торгах пятницы укрепился на 0,84 коп., оказавшись на уровне 26,1139 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 июня с уровней предыдущего закрытия 26,11/26,13 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до 26,10/26,11 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 12.55 в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Появление на рынке системных игроков около 11.05 не оказало на текущие котировка СКВ никакого влияния.
К началу обеденного покупатели доллара на межбанке стали более активными, приподняв действующую цену «американца» по состоянию на 12.58 до 26,11/26,12 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов, немного выросшими уровнями 26,12/26,14 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.
Большинство сделок на межбанке 01 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1139 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,96% с 28,0672 UAH/USD до 26,1139 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 01 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 01 июня, сохранив «медвежий», потерял в цене по следующим причинам, обнаружив очевидное стремление к стабилизации.
Во-первых, к четвергу приток выручки на счета экспортеров остается довольно высоким, сохраняя приличный объем обязательной к продаже на межбанке части СКВ.
Во-вторых, у намеревавшихся играть на повышение спекулянтов не было в достаточном количестве ресурса – гривневая ликвидность к 01 июня заметно понизилась. Об этом дали понять упавшие с уровня 49 961,3 млн. грн. к отметке 46 437,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Вероятно, в этой динамике свою роль сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов сроком обращения overnight на сумму 14,856 млрд. грн.
В-третьих, импортеры, активно скупавшие СКВ в среду, нынче были пассивными, закрыв на излете мая контракты, а сезон репатриации дивидендов у нерезидентов еще не наступил.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 июня повысились на $17,5 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» по средневзвешенному курсу упал на 1,35 коп., нынче его потери составили 0,84 коп. Как известно, сбалансированность рынка способствует его ликвидности.
Во-вторых, равновесие покупок и продаж доллара 01-го обеспечивал календарь. Как известно, накануне выходных значительная часть игроков старается войти в доллар, гарантируя себе спокойный, с минимумами финансовых рисков, отдых в субботу-воскресенье.
В-третьих, незначительный прогресс на участке ликвидности по мере своих сил и возможностей поддержал регулятор, выкупивший с рынка больше $10,0 млн. в рамках технологии Matching.
Анонсированный выше рост уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 31 мая, в пятницу, 01-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $191,5 млн. к отметке $219,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», поднявшись со $169,9 млн. к $187,4 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:31
Объясните как такая разница может быть с наличным при чем продолжительное время? Ведь банк может скупить всю наличку и выставить на межбанк. Или я чего то не понимаю?
Додано: Нед 03 чер, 2018 18:38
Межбанк время от времени подпитывается гривней от погашения ОВГЗ, компенсаии НДС рефинансирования коммбанков со стороны НБУ. А наличный рынок пребывает на голодном гривневой пайке. Оттуда такой ценовой дисбаланс. Кроме того, реальная инфляций вымывает гривневые средства (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) у населения. Образно говоря, наличная гривня дороже безналичной, поэтому такое отличие в соотношении с долларом.
Департамменты неторговых операций пользуются этим ценовым отличием, перека
чивая более дешевую наличную "зелень" на валютный межбанк. Стараясь "не рассердить" регулятора злоупотреблениями на этом траффике.
US
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:56
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось расширение гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн., повышая вероятность смены настроения и возвращение на межбанке доминирования «зеленых быков» и намекая на выросшую вероятность терминации коррекции курса доллара.
Интересно отметить, что объем гривневого навеса на коррсчетах вырос, несмотря на изрядные нацбанковские усилия по изъятию с рынка гривневой ликвидности. Для этого НБУ 01-го реализовал свои депозитные сертификаты на астрономическую сумму – 30,435 млрд. грн., из которых «короткие» (overnight) бумаги составили 11,753 млрд. грн., двухнедельные – на 18,722 млрд. грн.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:10
Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, влияет привычный для понедельника дефицит предложения СКВ на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:40
По состоянию на 10.39 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,13/26,16 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.
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