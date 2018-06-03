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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:47
Спустя 5 минут более активные продажи СКВ на межбанке немного понизили цену «американца» (26,12/26,14 UAH/USD), «попутно» сузив спред его цен.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:36
Около 11.08 котировки безналичного доллара все еще оставались на отметке 26,12/26,14 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:55
[b]С этого момента и до 11.53 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке не покинули цифру 26,12/26,14 UAH/USD. «На рынок вернулась скука», посетовал наш гуру.
Попытка роста курса безналичного доллара на межбанке сопровождалась признаками расширения на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали понизившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.
Эта динамика неплохо согласуется с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
/b]
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:31
Пополудни, на 12.30 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов новой недели.
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