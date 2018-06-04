Додано: Пон 04 чер, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 0,84 коп., на торгах понедельника понизился на 1,90 коп., оказавшись на уровне 26,1329 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 июня с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,13/26,16 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.43 в сопровождении преобладания спроса.

С 10.43 на рынке появились продавцы «американца». понизившие цену последнего до

26,12/26,14 UAH/USD, причем установившееся равновесие покупок и продаж, «заморозило» курс доллара на этой отметке до 13.13 Киева, когда уходя на обеденный перерыв, СКВ ограничилась сужением спреда до 26,125/26,135 UAH/USD.



С 14.00 покупателей доллара на межбанке стало больше, и «американец» возобновил рост. Вначале к 26,13/26,15, а спустя 50 минут, на 14.50, до 26,14/26,16 UAH/USD. Строго говоря, в это время на опустевшем межбанке заставить доллар расти в цене было несложно.



Эти уровни цен (26,14/26,16 UAH/USD) оставались действующими межбанке до самого закрытия торгов, этими же уровнями завершилась сессия валютного межбанка в понедельник.



Большинство сделок на межбанке 04 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1329 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,89% с 28,0672 UAH/USD до 26,1329 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 июня, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, к понедельнику падает объем предложения СКВ, формируя «техническое» доминирование спроса.



Во-вторых, пребывание рынка в режиме «курсовых качелей» требовало роста «американца», поскольку на двух предыдущих сессиях (31 мая и 01 июня) он терял в цене.



В-третьих, в дебюте торгов на стороне «зеленых быков» межбанка было состояние гривневого ресурса, где наблюдалось «ситуативное» расширение ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Термин «ситуативное» неслучаен. Дело в том, что в пятницу регулятор, разместив свои депозитные сертификаты на сумму 30,435 млрд. грн., изъял с рынка это количество нацвалюты. Меж тем, купившим бумаги НБУ игрокам надо было рассчитаться за них в этот понедельник, и мы не уверены, что указанная сумма на коррсчетах «доживет» до вечера.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 июня понизились на $12,6 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара, сменил тренда на «бычий», что, как известно, неважно сказывается на ликвидности.



Во-вторых, как мы указывали выше, к понедельнику падает объем предложения СКВ на межбанке. С другой стороны, пятничная операций НБУ с его депозитными сертификатами лишила настроенных на рост спекулянтов достаточного количества гривневого «горючего».



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентов и активная скупка СКВ «варягами» еще не наступил, пассивными 04-го были и импортеры, активничавшие на рынке еще 30-го закрывая майские контракты.



Наконец, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью торгов).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 01 июня, в понедельник, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $219,5 млн. к отметке $204,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $187,4 млн. к $174,8 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.

