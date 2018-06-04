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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:26
Спустя 15 минут, на 11.24 Киева безналичный доллар на межбанке не покинул отметку 26,14/26,16 UAH/USD.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалась признаками некоторого сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:07
Около 12.04 котировки безналичного доллара приподнялись к цифре 26,15/26,16 UAH/USD на выросшей активности покупателей. По-прежнему нерезиденты на общем фоне не выделялись агрессивными покупками СКВ.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:45
Пополудни, на 12.43 цена безналичного доллара на межбанке в рамках продолжавшегося «зеленого» ралли приподнялась к 26,155/26,165 UAH/USD. Непосредственные участники сессии констатируют приличную текущую ликвидность торгов.
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