Додано: Вів 05 чер, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 1,90 коп., на торгах вторника понизился на 2,33 коп., оказавшись на уровне 26,1562 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 июня с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,15/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.45 в сопровождении преобладания спроса.

С 10.46 на рынке появились продавцы «американца», понизившие цену последнего до

26,145/26,165, а спустя 20 минут, на 11.07, до 26,14/26,16 UAH/USD, причем установившееся равновесие покупок и продаж, «заморозило» курс доллара на этой отметке до полудню.



К 12.04 ставшие более активными покупатели СКВ, возобновили рост последней начале до 26,15/26,16, а спустя 37 минут к 26,155/26,165 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.06 в сопровождении несколько просевших цен (26,15/26,16 UAH/USD), которые не изменялись до 14.40 Киева.



С указанного часа новая волна мелких покупок приподняла курс доллара на межбанке до 26,150/26,165 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,150/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка во вторник.



Большинство сделок на межбанке 05 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1562 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1562 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, можно считать рост курса «американца» на межбанке 05-го «игрой на опережение». Участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



Во-вторых, как известно, в дебюте месяца стартует сезон репатриации дивидендов нерезидентами, сопровождаясь ростом спроса и подорожанием доллара.



Во-вторых, в среду Минфин проведет погашение «коротких» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд., часть которой окажется на межбанке , увеличивая риски пролонгации подорожания СКВ.



В-третьих, ко вторнику гривневая ликвидность уже немного выросла, о чем дали понять «потяжелевшие» остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 538,9 млн. грн. к отметке 48 872,6 млн. грн., создавая «формальный» повод для подорожания «американца».



В-четвертых, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 июня повысились на $13,1 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. 05-го на выросший объем предложения нашлись покупатели.



Во-вторых, как мы указывали выше, у игроков на повышение появилось гривневое «горючее», то есть, приобретать СКВ было за что. Хотя сезон репатриации дивидендов нерезидентов еще не наступил, в рядах покупателей СКВ во вторник наряду с резидентами, было замечены и «варяги».



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью торгов) была снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 04 июня, во вторник, 05-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $204,5 млн. к отметке $229,9 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $174,8 млн. к $187,9 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.

