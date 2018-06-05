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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:41
К 11.38 котировки безналичного «американца» сползли к 26,155/26,165 UAH/USD, без должного количества гривни расти нельзя.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:17
Около 12.14 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящую динамику, опустились к цифре 26,145/26,155 UAH/USD на выросшей активности продавцов, страдающих из-за нехватки гривни.
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дядя Caша
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