RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:41

К 11.38 котировки безналичного «американца» сползли к 26,155/26,165 UAH/USD, без должного количества гривни расти нельзя.

Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64491
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3902 раз.
Подякували: 7299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:17

Около 12.14 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящую динамику, опустились к цифре 26,145/26,155 UAH/USD на выросшей активности продавцов, страдающих из-за нехватки гривни.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64491
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3902 раз.
Подякували: 7299 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 347348349350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, дядя Caша і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10045)
06.06.2018 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.