Додано: Сер 06 чер, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 2,33 коп., на торгах среды понизился на 0,62 коп., оказавшись на уровне 26,1624 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.15, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,16/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 11.00 в сопровождении преобладания спроса со стороны нерезидентов.



С 11.00 на рынке появились системные продавцы «американца», понизившие цену последнего до 26,165/26,175, а спустя 11 минут, на 11.11, до 26,16/26,17 UAH/USD, причем, со слов очевидцев, с этого момента на рынке была прекращена покупательская активность «варягов».



Меж тем, по состоянию на 11.36, сохраняя нисходящий тренд, безналичный доллар на межбанке понизился до 26,155/26,165, а спустя 40 минут на 12.16 «американец» уже пребывал на цифре 26,145/26,155 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.11 в сопровождении не изменившихся цен СКВ, которые оставались действующими до 14.40 Киева.

В этот час единичные покупки вернули доллар к роста, подняв его курс до 26,155/26,165 UAH/USD, сопровождаясь упавшей торговой активностью.



Эти уровни цен (26,155/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в среду.



Большинство сделок на межбанке 06 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1624 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1624 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, главными участниками роста курса доллара на межбанке 06-го стали нерезиденты, инициировав активную скупку СКВ, не считаясь с ее ценой уже со старта сессии для репатриации дивидендов.

Активность покупок доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ и Минфина по изъятию с рынка гривневой ликвидности.

Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 20,085 млрд. грн., а Минфин разместил «длинные» гривневые ОВГЗ на 969,93 млн. грн.



Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности может появиться на межбанке в четверг. Так, что скупая СКВ 06-го, участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.



О том, что Минфин и НБУ усердно готовились к торгам межбанка в среду, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 06-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн. Полагаю, это замедлило рост средневзвешенного курса СКВ с 2,33 во вторник до 0,62 коп. 06-го.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 июня едва заметно, на $3,4 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к среде заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо было обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, этот вышеозначенный выросший приток находил своего покупателя в лице нерезидентов, репатриировавших дивиденды.



В-третьих, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» вырос на 2,33 коп., в среду дневной привес средневзвешенного курса составил 0,62 коп.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 05 июня, в среду, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $229,9 млн. к отметке $250,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $187,9 млн. к $191,3 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.



