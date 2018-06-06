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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:41
К 11.38 котировки безналичного «американца» сползли к 26,155/26,165 UAH/USD, без должного количества гривни расти нельзя.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:17
Около 12.14 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящую динамику, опустились к цифре 26,145/26,155 UAH/USD на выросшей активности продавцов, страдающих из-за нехватки гривни.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 12:17
Около 13.16 Киева на фоне не изменившихся цен (26,145/26,155 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:14
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 2,33 коп., на торгах среды понизился на 0,62 коп., оказавшись на уровне 26,1624 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.15, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,16/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 11.00 в сопровождении преобладания спроса со стороны нерезидентов.
С 11.00 на рынке появились системные продавцы «американца», понизившие цену последнего до 26,165/26,175, а спустя 11 минут, на 11.11, до 26,16/26,17 UAH/USD, причем, со слов очевидцев, с этого момента на рынке была прекращена покупательская активность «варягов».
Меж тем, по состоянию на 11.36, сохраняя нисходящий тренд, безналичный доллар на межбанке понизился до 26,155/26,165, а спустя 40 минут на 12.16 «американец» уже пребывал на цифре 26,145/26,155 UAH/USD.
На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.11 в сопровождении не изменившихся цен СКВ, которые оставались действующими до 14.40 Киева.
В этот час единичные покупки вернули доллар к роста, подняв его курс до 26,155/26,165 UAH/USD, сопровождаясь упавшей торговой активностью.
Эти уровни цен (26,155/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в среду.
Большинство сделок на межбанке 06 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1624 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1624 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 06 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 06 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, главными участниками роста курса доллара на межбанке 06-го стали нерезиденты, инициировав активную скупку СКВ, не считаясь с ее ценой уже со старта сессии для репатриации дивидендов.
Активность покупок доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ и Минфина по изъятию с рынка гривневой ликвидности.
Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 20,085 млрд. грн., а Минфин разместил «длинные» гривневые ОВГЗ на 969,93 млн. грн.
Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности может появиться на межбанке в четверг. Так, что скупая СКВ 06-го, участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.
В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.
О том, что Минфин и НБУ усердно готовились к торгам межбанка в среду, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 06-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн. Полагаю, это замедлило рост средневзвешенного курса СКВ с 2,33 во вторник до 0,62 коп. 06-го.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 июня едва заметно, на $3,4 млн., повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, к среде заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо было обязательно продать на межбанке.
Во-вторых, этот вышеозначенный выросший приток находил своего покупателя в лице нерезидентов, репатриировавших дивиденды.
В-третьих, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным – если накануне «американец» вырос на 2,33 коп., в среду дневной привес средневзвешенного курса составил 0,62 коп.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 05 июня, в среду, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $229,9 млн. к отметке $250,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $187,9 млн. к $191,3 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:02
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали изрядную ширину спреда: 26,13/26,17 UAH/USD. «Утро началось широко, но реально, демонстрируя нерешительность игроков», - заметил наш консультант.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:18
Вскоре, к 10.15 Киева, участники валютного межбанка определились с настроениями, инициировав рост курса «американца» до 26,17/26,18 UAH/USD.
«Не все нерезиденты успели скупиться накануне», - сказал наш консультант.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:47
Начав торги четверга довольно агрессивно, «зеленые быки» на межбанке к 10.38 немного успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,17/26,18 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:00
К 11.56 стало очевидно повторение в первом приближении на торгах межбанка сюжета предыдущей сессии – на указанное время нерезиденты, «насытившись», снизили темп своих покупок, что стало причиной снижения котировок доллара до 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:37
Около 12.35 котировки безналичного доллара, сохранив сбалансированную торговлю, не покинули отметку 26,16/26,17 UAH/USD.
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