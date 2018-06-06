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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 348349350351 Додано: Чет 07 чер, 2018 16:13 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 0,62 коп., на торгах четверга понизился на 0,93 коп., оказавшись на уровне 26,1717 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар ограничился расширением спреда до 26,13/26,17, словно сомневаясь в правильности выбора дальнейшего маршрута движения, а уже спустя 20 минут определился, повысившись к 26,17/26,18 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими в сопровождении активных покупок СКВ нерезидентами, у которых 07-го продолжался сезон репатриации дивидендов, до 11.05 Киева.

Подобно сценарию предыдущей сессии, с указанного часа на рынке появились продажи доллара системными игроками на фоне спада активности покупок СКВ «варягами», что дало старт коррекции курса СКВ, начавшейся с цифры 26,16/26,17 UAH/USD. В отлитие от торгов среды, нынешний откат «американца» шел трудно, и до 12.30 цена его не покидала отметку 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

На обеденный перерыв рынок ушел на фоне немного выросших цен доллара (26,165/26,175 UAH/USD) около 12.55. Эта цена оставалась действующей до 13.35, немного приподнявшись в указанный час (26,165/26,185 UAH/USD).

С 16.05 на опустевшем рынке единичные продажи СКВ дали начало поэтапному снижению ее курса до 26,145/26,165 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,145/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 07 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1717 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1717 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, на межбанке 07-го курс доллара наверх толкали покупками нерезиденты в рамках очередного сезона репатриации дивидендов, не особенно считаясь с ценой СКВ уже со старта сессии.

Покупки доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ по изъятию с рынка гривневой ликвидности.

Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 13, 663 млрд. грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.



Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности могла появиться на межбанке в четверг. Это заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан заметным подорожанием наличного доллара, не связанным с настроениями на межбанке , а большей частью из-за проблем с клиентским «приносом».



О том, что НБУ усердно готовился к торгам межбанка в четверг, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 07-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн. Полагаю, это, как и накануне, замедлило рост средневзвешенного курса СКВ до 0,93 коп.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к четвергу упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ.



Во-вторых, продолжающийся вот уже четыре сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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