Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 0,62 коп., на торгах четверга понизился на 0,93 коп., оказавшись на уровне 26,1717 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 07 июня с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар ограничился расширением спреда до 26,13/26,17, словно сомневаясь в правильности выбора дальнейшего маршрута движения, а уже спустя 20 минут определился, повысившись к 26,17/26,18 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими в сопровождении активных покупок СКВ нерезидентами, у которых 07-го продолжался сезон репатриации дивидендов, до 11.05 Киева. Подобно сценарию предыдущей сессии, с указанного часа на рынке появились продажи доллара системными игроками на фоне спада активности покупок СКВ «варягами», что дало старт коррекции курса СКВ, начавшейся с цифры 26,16/26,17 UAH/USD. В отлитие от торгов среды, нынешний откат «американца» шел трудно, и до 12.30 цена его не покидала отметку 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. На обеденный перерыв рынок ушел на фоне немного выросших цен доллара (26,165/26,175 UAH/USD) около 12.55. Эта цена оставалась действующей до 13.35, немного приподнявшись в указанный час (26,165/26,185 UAH/USD). С 16.05 на опустевшем рынке единичные продажи СКВ дали начало поэтапному снижению ее курса до 26,145/26,165 UAH/USD.
Эти уровни цен (26,145/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в четверг.
Большинство сделок на межбанке 07 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1717 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1717 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 07 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 07 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, как и накануне, на межбанке 07-го курс доллара наверх толкали покупками нерезиденты в рамках очередного сезона репатриации дивидендов, не особенно считаясь с ценой СКВ уже со старта сессии. Покупки доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ по изъятию с рынка гривневой ликвидности. Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 13, 663 млрд. грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.
Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности могла появиться на межбанке в четверг. Это заставляло экспортеров «придерживать» валюту.
В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан заметным подорожанием наличного доллара, не связанным с настроениями на межбанке , а большей частью из-за проблем с клиентским «приносом».
О том, что НБУ усердно готовился к торгам межбанка в четверг, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 07-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн. Полагаю, это, как и накануне, замедлило рост средневзвешенного курса СКВ до 0,93 коп.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 июня заметно, на $59,1 млн. понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, к четвергу упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ.
Во-вторых, продолжающийся вот уже четыре сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 06 июня, в четверг, 07-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $250,7 млн. к отметке $174,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $191,3 млн. к $132,2 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Меж тем, довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали динамичное снижение: 26,12/26,13 UAH/USD. «Утро началось падением, нерезиденты затаились или вовсе ушли», - заметил наш консультант.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн., повышая вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке вялотекущего «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.
Около 10.41 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,12/26,13 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.
Начав торги пятницы довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.13 успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,125/26,135 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.
Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная терминацией сезона репатриации дивидендов и пассивностью «варягов», сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12, 339 млрд. грн.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 0,93 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,53 коп., оказавшись на уровне 26,1364 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 июня с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.06, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,12/26,13 UAH/USD, индицируя отсутствие на рынке нерезидентов, которые обычно начинали свои покупки спозаранку. Установившееся равновесие спроса и предложения удерживало эти цены СКВ до 11.05 Киева, когда появившиеся на межбанке системные игроки своими аккуратными покупками не инициировали довольно медленный рост «американца», начав с отметки 26,125/26,135 UAH/USD. До обеденного перерыва, начавшегося с 13.10 Киева, доллар пребывал на этом уровне, сделав в указанное время полшага вверх по обеим позициям: 26,13/26,14 UAH/USD.
Очередная курсовая стабильность на межбанке в паре доллар-гривня затянулась до 14.30, сменившись расширением спреда до 26,13/26,15 UAH/USD.
По состоянию на 15.15 СКВ сделала очередные полшага вверх по спросу и предложению: 26,135/26,155 UAH/USD.
Эти уровни цен (26,135/26,155 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в пятницу.
Большинство сделок на межбанке 08 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1364 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,88% с 28,0672 UAH/USD до 26,1364 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 08 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 08 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», понизился в цене по следующим причинам.
Во-первых, рынок покинули активно скупавшие на межбанке 06-07 июня СКВ нерезиденты, сформировав «брешь» в рядах покупателей.
Во-вторых, на рынке гривни сохранилась тенденция снижения ликвидности нацвалюты, ограничивая возможности игры на повышение.
В-третьих, парламент накануне выполнил одно из условий МВФ, приняв закон об Антикоррупционном суде и дав шанс возобновлению «отношений» Фонда с Киевом.
О том, что НБУ жестко контролирует гривневую ликвидность, способствуя развороту рынка доллара, дали понять упавшие по состояние на утро 08-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн. Последнее, по всей видимости, стало следствием мероприятий регулятора. Нацбанк в четверг, 07 июня, продал банкам свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты на общую сумму 12,339 млрд. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 июня приподнялись, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в пятницу рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
Во-вторых, стартовав с коррекции, безналичная пара доллар-гривня на межбанке постепенно росла в цене, индицируя относительную сбалансированность спроса и предложения. Восполнив вышеупомянутый дефицит гривни в дебюте сессии объемными продажами СКВ, участники межбанка в дальнейшем начали готовиться к выходным, страхуя свои активы вхождением в надежный доллар.