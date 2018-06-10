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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:44
Около 10.43 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,08/26,10 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:16
По состоянию на 11.15 котировки безналичного «американца» на межбанке не изменились, оставшись на цифре 26,08/26,10 UAH/USD. Появление на рынке системных игроков не изменило ситуацию.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:08
Начав торги понедельника довольно динамичным откатом, «зеленые медведи» на межбанке к 12.02 успокоились, а курс доллара «уперся» по более значимым бидам в цифру 26,08 и по состоянию на указанное время консолидировался на отметке 26,08/26,09 UAH/USD, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.
Дополуденная попытка «зеленого» отката на торгах валютного межбанка , вызванная пассивностью покупателей, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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