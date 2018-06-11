Додано: Пон 11 чер, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара 3,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 4,51 коп., оказавшись на уровне 26,0913 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 июня с уровней предыдущего закрытия 26,135/26,155 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,09/26,11 UAH/USD на отсутствии на рынке покупателей СКВ.



К 10.36 «американец», сохранив нисходящую тенденцию, понизился до 26,08/26,10 UAH/USD, сохранив эти уровни цен действующими до полудня. Затянувшейся стабильности в паре доллар-гривня на межбанке способствовало установившееся равновесие покупок и продаж.



Около 12.15 спред котировок доллара сузился за счет снижения оферов: 26,08/26,09 UAH/USD. Эти котировки СКВ не изменялись до 13.40 Киева, немного приподняв на этот час позицию «предложение» - 26,080/26,095 UAH/USD.



С 16.10 на опустевшем межбанке стартовали единичные покупки доллара, спровоцировав его «порционный» рост до 26,095/26,110 UAH/USD по состоянию на 16.40 Киева.



Эти уровни цен (26,095/26,110 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в понедельник.



Большинство сделок на межбанке 11 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0913 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,04% с 28,0672 UAH/USD до 26,0913 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 июня, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, рынок покинули покупатели, скупавшие доллар на межбанке в течение 04-07 июня.



Во-вторых, на рынке гривни сохранилась тенденция снижения ликвидности нацвалюты, ограничивая возможности игры на повышение. В этом преуспел регулятор, в пятницу, 08 июня, продав банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 29,824 млрд грн. Из них «короткие» (overnight) составили 16,765 млрд. грн., двухнедельные - на 13,059 млрд. грн. Оплатить покупки надо 11-го, но утренняя динамика состояния коррсчетов этого еще не учла.

В-третьих, динамика принятия Закона об Антикоррупционном суде (принятое на прошлой неделе решение Рады 11-го завизировал Президент) добавила оптимизма в перспективах «отношений» Киева и МВФ.



То, что перечисление денег покупателями депосертификатов НБУ не почувствовали остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора подтвердила утренняя сводка, констатировавшая рост индикатора с уровня 39 039,1 млн. грн. к отметке 43 553,7 млн. грн. Стартовавший позже рынок межбанковских кредитов overnight это заметил, отреагировав ростом с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 июня понизились на $10,6 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке был дефицит покупателей.



Во-вторых, к понедельнику падает объем притока экспортной выручки из-за рубежа, снижая и часть ее обязательной продажи.



В-третьих, выросшая курсовая динамика (в пятнику курс СКВ потерял 3,53 коп, 11-го доллар упал на 4,51 коп.) не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-четвертых, дебют новой недели редко балует межбанк оборотами («синдром понедельника»).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 08 июня, в понедельник, 11-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $193,4 млн. к отметке $179,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $147,2 млн. к $136,6 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.

