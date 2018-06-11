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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:13
На 12.08 Киева котировки безналичного доллара на межбанке все еще не покинули отметку 26,08/26,09 UAH/USD. Дилеры констатируют текущее равновесие покупок и продаж «американца», жалуясь на «скуку».
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:14
Около 13.13 Киева на фоне не изменившихся цен (26,08/26,09 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
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дядя Caша
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- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3920 раз.
- Подякували: 7311 раз.
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- Профіль
-
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