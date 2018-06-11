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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:13

На 12.08 Киева котировки безналичного доллара на межбанке все еще не покинули отметку 26,08/26,09 UAH/USD. Дилеры констатируют текущее равновесие покупок и продаж «американца», жалуясь на «скуку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:14

Около 13.13 Киева на фоне не изменившихся цен (26,08/26,09 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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