Додано: Вів 12 чер, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара 4,51 коп., на торгах вторника укрепился на 0,38 коп., оказавшись на уровне 26,0875 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 июня с уровней предыдущего закрытия 26,095/26,110 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар заметно потерял в цене, просев к 26,08/26,10 UAH/USD на преобладании на рынке предложения СКВ.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.02 Киева, когда произошло символическое сужение спреда курса СКВ - 26,08/26,09 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность, обеспеченная равновесием покупок и продаж доллара воцарилась на межбанке до 14.20 Киева. Со слов непосредственных участников торгов, это равновесие спроса и предложения поддерживалось и «анонимными» покупками долларовых излишков регулятором с платформы Matching.

Кстати, на предыдущей сессии НБУ подобным образом пополнил свои «закрома» на $10,0 млн.



Меж тем с 14.20 ставшие более активными покупки спекулянтов подняли цену доллара на межбанке до 26,090/26,105 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,090/26,105 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка во вторник.



Большинство сделок на межбанке 12 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0875 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,05% с 28,0672 UAH/USD до 26,0875 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.12 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 июня, сохранив, но изрядно замедлив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынок, как это бывает по вторникам, увеличился приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, значительная часть потенциальных покупателей СКВ предпочла потратить выросшие гривневые активы на ОВГЗ, аукцион по размещению которых 12-го наметил Минфин. Ассортимент облигаций был очень широким, от двухмесячного срока обращения до трехлетнего, что вызвало интерес к мероприятию.



В-третьих, заметно выросшая гривневая ликвидность, о чем дал понять потяжелевшие объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 43 553,7 млн. грн. к отметке 53 374,1 млн. грн. все-таки сумела обеспечить межбанк достаточным количеством покупателей, среди которых был и регулятор, чтобы заметно, с уровня 4,51 коп. в понедельник до 0,38 коп. 12-го, замедлить коррекцию «американца» на межбанке .



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 июня повысились на $7,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежали обязательной продаже.



Во-вторых, на рынке из-за выросшей гривневой ликвидности было достаточное количество покупателей СКВ.



В-третьих, рынок безналичного доллара, замедлив снижение, стал более сбалансированным.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко балует межбанк оборотами) снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 11 июня, во вторник, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $179,8 млн. к отметке $172,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $136,6 млн. к $144,0 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом во вторник мы сообщили выше.

