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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 351352353354 Додано: Сер 13 чер, 2018 16:17 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 0,38 коп., на торгах в среду понизился на 3,67 коп., оказавшись на уровне 26,1242 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 июня с уровней предыдущего закрытия 26,090/26,105 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,10/26,12 UAH/USD на преобладании на рынке спроса на СКВ.

Эти уровни цен оставались действующими до 11.37 Киева, когда системные игроки своими покупками подняли курс доллара до 26,11/26,13 UAH/USD.



Очередная курсовая стабильность затянулась на межбанке до 12.56, когда начало обеденного перерыва совпало с новыми шагами курса «американца» наверх - 26,13/26,15, а спустя 9 минут, на 13.05 доллар обосновался на отметке 26,14/26,16 UAH/USD, которую не покидал до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в среду.



Большинство сделок на межбанке 13 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1242 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1242 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 июня, сменив «медвежий» тренд на «бычий» вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в течение 08-12 июня американец» понизился с уровня 26,1717 к отметке 26,0875 UAH/USD по средневзвешенному курсу, сформировав хорошие условия для возобновления покупок.



Во-вторых, к среде заметно выросла гривневая ликвидность, о чем дали понять остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, объем которых поднялся с уровня 53 374,1 млн. грн. к отметке 57 586,5 млн. грн.

Добавим, что состоявшееся размещение регулятором накануне своих депозитных сертификатов на сумму 14,2 млрд. грн. мало помогло, не снизив давление гривневого «навеса» на рынок доллара.



В-третьих, катализировал процесс прихода на рынок безналичного доллара «зеленых быков» на рынок провал состоявшегося накануне аукциона Минфина по размещению ОВГЗ, в результате которого удалось привлечь всего лишь 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн., дав повод инвесторам искать прибыль на валютном межбанке .



В-четвертых, рост курса безналичного доллара был поддержан подорожанием наличного «американца», которое, кстати, началось еще после обеда во вторник.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как всегда к среде, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежали обязательной продаже. На этот приток находились покупатели, у которых была гривня.



Во-вторых, покупателей СКВ привлекала низкая стоимость доллара, сформированная тремя предыдущими сессиями отката.

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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