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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 11:08

К 12.05 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,24/26,26 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:01

Около 13.00 Киева на фоне несколько выросших цен (26,25/26,27 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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