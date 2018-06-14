Додано: Чет 14 чер, 2018 16:09

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 3,67 коп., на торгах в четверг упал на 9,55 коп., оказавшись на уровне 26,2197 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 июня с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.08, выйдя в реальную сферу, доллар инициировал рост, начав с отметки 26,15/26,17 UAH/USD и лишь однажды прервавшись (с 10.50 до 11.18 цена «американца» «зацепилась» за отметку 26,20/26,22 UAH/USD), продолжал его до 11.37, завершив ралли цифрой 26,24/26,27 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 15.45, когда появившиеся продажи инициировали поэтапное снижение курса СКВ до 26,23/26,26 UAH/USD.



Доллар обосновался на этой отметке, не покидая ее до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 14 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2197 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,58% с 28,0672 UAH/USD до 26,2197 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 июня, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, во вторник Минфин провел аукцион по размещению гривневых ОВГЗ в широком ассортименте с временем обращения бумаг от 2-х месяцев до 3-х лет. Мероприятие провалилось: удалось привлечь лишь 1,25 млрд. грн. и $234,3 млн. Потенциальных инвесторов, среди которых было много нерезидентов, не устроила доходность казенных бумаг. Спустя сутки, получив команду с Запада,

нерезиденты инициировали конвертацию «непристроенной» на аукционе гривни в СКВ, скупая доллар на межбанке.



Во-вторых, к четвергу, как известно, приток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего апогея, 50% которого надо обязательно продать на межбанке .

Воспользовавшись агрессивным спросом «варягов», экспортеры не постеснялись завысить цену доллара. Заметим, что покупки даже по запредельным ценам не прекращались, что характерно для нерезидентов. Кроме того, «скоропостижность» рано стартовавшего ралли, прекратившегося в 11.37, также подтверждает «вину» «варягов» в нынешнем росте доллара.



Динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, понизившихся к утру 14-го с уровня 57 586,5 млн. грн. к отметке 56 400,2 млн. грн. хорошо согласуется с вышеприведенными результатами аукциона от 12 июня.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 июня повысились на $9,8 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, указано выше, нерезидентам требовалось конвертировать изрядный объем свободной гривни в сжатые сроки.



Во-вторых, к четвергу приток экспортной СКВ достиг максимума, обеспечивая агрессивный спрос «варягов» достаточным предложением.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с средой, 13 июня, в четверг, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $185,4 млн. к отметке $203,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $154,1 млн. к $163,9 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.

