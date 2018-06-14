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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:08

К 12.03 котировки доллара на межбанке начали потихоньку сжимать спред, снижая офера: 26,32/26,34 UAH/USD. Очевидно, держатели СКВ, убедившись в том, что выше курс СКВ не пойдет, постепенно инициировали продажи.
дядя Caша
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  #<1 ... 353354355356
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