Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 9,55 коп., на торгах пятницы упал на 9,58 коп., оказавшись на уровне 26,3155 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 июня с уровней предыдущего закрытия 26,23/26,26 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, доллар инициировал рост, начав с отметки 26,27/26,30, а к 10.16 СКВ на агрессивном спросе со стороны нерезидентов обосновалась на уровне 26,30/26,32 UAH/USD, который не покидала до 11.40 Киева.

В указанный час «американец» на покупках появившихся на межбанке системных игроков возобновил рост, оказавшись на цифре 26,32/26,35 UAH/USD.

К полудню пара доллар-гривня на межбанке попыталась сузить спред (26,32/26,34 UAH/USD), однако на обеденный перерыв, около 13.08 рынок все-таки ушел на фоне более высоких цен: 26,33/26,35 UAH/USD.



С 13.20 спред котировок СКВ расширился до 26,33/26,36 UAH/USD, и эти уровни «американец» не покидал до самого завершения пятничной сессии.



Доллар обосновался на этой отметке, не покидая ее до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка 15 июня.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3155 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,24% с 28,0672 UAH/USD до 26,3155 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 июня, сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в дебюте сессии СКВ вверх толкали агрессивные покупки нерезидентов, которые не успели скупиться накануне в рамках «внеочередной» репатриации дивидендов. При этом экспортеры, как и накануне, не стеснялись поднимать цены оферов.



Во-вторых, немногим погодя к покупателям присоединился казенный банк, выполняя заявку клиента на приобретения СКВ для закупок «голубого топлива».



В-третьих, пополудни в игру вступил «пятничный синдром», в рамках которого значительная часть игроков накануне выходных входит в «старый надежный» доллар, страхуя свои активы от неожиданностей в субботу-воскресенье.



В-четвертых, «зеленых быков» валютного межбанка поддержал наличный рынок, сохранивший «бычий» тренд в паре доллар-гривня.



Сохранению восходящего тренда рынка «зеленого» безнала способствовал рост гривневой ликвидности, о чем дали понять «потяжелевшие» с уровня 56 400,2 млн. грн. к отметке 57 441,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 июня заметно на $67,0 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как перечислено выше, полку покупателей СКВ прибыло, к нерезидентам, которым требовалось конвертировать изрядный объем свободной гривни в сжатые сроки, присоединились «Нафтогаз» и часть игроков, которые входят в доллар каждую пятницу ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье. В отличие от предыдущих сессий, покупки СКВ для «Нафтогаза» 15-го были не столь заметными.



Во-вторых, к пятнице сохранился приличный приток экспортной СКВ, обеспечивая спрос вышеперечисленных покупателей. Выросший объем гривневого ресурса способствовал покупкам.



В-третьих, в торгах 15-го принимал участие регулятор, внося своими долларовыми интервенциями (до $10,0 млн. с платформы Matching) вклад в общий рост ликвидности.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 14 июня, в пятницу, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $203,8 млн. к отметке $268,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $163,9 млн. к $230,9 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в пятницу мы сообщили выше.

