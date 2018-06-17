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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 354355356357 Додано: Пон 18 чер, 2018 16:10 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 9,58 коп., на торгах понедельника понизился на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,3290 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 июня с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,30/26,34, а к 10.47 СКВ оказалась на более «узком» уровне 26,30/26,32 UAH/USD, который не покидала до полудня, удерживаясь на нем равновесием покупок и продаж…



Пополудни на покупках появившихся на межбанке системных игроков доллар инициировал рост, оказавшись около 12.15 на цифре 26,31/26,33 UAH/USD.



На обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне более широких цен (26,31/26,34 UAH/USD).



К 13,10 рост был продолжен, подняв пару доллар-гривня к 26,325/26,345, а с 14.25 доллар в условиях упавшей торговой активности перешел в режим порционного повышения цен, которое привело его около 17.00 Киева к отметке 26,39/26,42 UAH/USD, которой СКВ и завершила торги валютного межбанка 18 июня.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3290 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3290 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 июня, замедлив, но сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения доллара. Обычное явление ля понедельника.



Во-вторых, полагаю, более актуальным будет уделить внимания заметному замедлению «зеленого» ралли. Если в пятницу средневзвешенный курс СКВ прибавил 9,58 коп., нынче «американец» «потяжелел» на 1,35 коп.



Одной из причин стремления рынка доллара к стабильности могло стать «сжатие» рынка гривневого ресурса, о чем дали понять понизившиеся с уровня 57 441,5 коп., к отметке 56 261,7 коп. Мы не исключаем, что в этом часть» вину» НБУ, продавшего в пятницу свои депосертификаты на сумму 27,572 млрд. грн.

Кроме того, заметно вырос переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.

В-третьих, на трех предыдущих сессиях доллар вырос с уровня 26,0875 к отметке 26,3155 UAH/USD.

В-четвертых, рынок пребывает в преддверии бюджетного периода, когда растет интерес к гривне, необходимой для платежей в Казну.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указали выше, к понедельнику падает приток экспортной СКВ из-за рубежа.



Во-вторых, из-за высоких цен «американца» импортеры ограничили покупки СКВ.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью).

Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64816 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3935 раз. Подякували: 7335 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 354355356357 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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