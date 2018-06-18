Додано: Пон 18 чер, 2018 16:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 9,58 коп., на торгах понедельника понизился на 1,35 коп., оказавшись на уровне 26,3290 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 июня с уровней предыдущего закрытия 26,33/26,36 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.12, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,30/26,34, а к 10.47 СКВ оказалась на более «узком» уровне 26,30/26,32 UAH/USD, который не покидала до полудня, удерживаясь на нем равновесием покупок и продаж…



Пополудни на покупках появившихся на межбанке системных игроков доллар инициировал рост, оказавшись около 12.15 на цифре 26,31/26,33 UAH/USD.



На обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне более широких цен (26,31/26,34 UAH/USD).



К 13,10 рост был продолжен, подняв пару доллар-гривня к 26,325/26,345, а с 14.25 доллар в условиях упавшей торговой активности перешел в режим порционного повышения цен, которое привело его около 17.00 Киева к отметке 26,39/26,42 UAH/USD, которой СКВ и завершила торги валютного межбанка 18 июня.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3290 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,19% с 28,0672 UAH/USD до 26,3290 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 июня, замедлив, но сохранив «бычий» тренд вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения доллара. Обычное явление ля понедельника.



Во-вторых, полагаю, более актуальным будет уделить внимания заметному замедлению «зеленого» ралли. Если в пятницу средневзвешенный курс СКВ прибавил 9,58 коп., нынче «американец» «потяжелел» на 1,35 коп.



Одной из причин стремления рынка доллара к стабильности могло стать «сжатие» рынка гривневого ресурса, о чем дали понять понизившиеся с уровня 57 441,5 коп., к отметке 56 261,7 коп. Мы не исключаем, что в этом часть» вину» НБУ, продавшего в пятницу свои депосертификаты на сумму 27,572 млрд. грн.

Кроме того, заметно вырос переток более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.

В-третьих, на трех предыдущих сессиях доллар вырос с уровня 26,0875 к отметке 26,3155 UAH/USD.

В-четвертых, рынок пребывает в преддверии бюджетного периода, когда растет интерес к гривне, необходимой для платежей в Казну.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 июня заметно, на $86,2 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указали выше, к понедельнику падает приток экспортной СКВ из-за рубежа.



Во-вторых, из-за высоких цен «американца» импортеры ограничили покупки СКВ.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью).



Наконец, в-четвертых, стартовал отпускной сезон, а вместе с ним и снижение бизнесовой активности.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 15 июня, в понедельник, 18-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $268,8 млн. к отметке $186,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $230,9 млн. к $144,7 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в понедельник мы сообщили выше.





