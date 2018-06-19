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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:35

К 10.34 котировки доллара на межбанке, продолжая рост, оказались на отметке 26,48/26,50 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:47

Спустя 10 минут, на 10.44, цена безналичного доллара на межбанке немного замедлили рост, консолидировавшись на цифре 26,48/26,51 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок на уровне предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:11

По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением появившихся продаж оказались на уровне 26,48/26,50 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие покупок и продаж СКВ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:27

Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Тем временем, около 11.20 возобновившимися покупками СКВ курс доллара на межбанке продолжил рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,49/26,52 UAH/USD.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:08

К полудню, на 12.00 котировки доллара на более спокойном, чем накануне, межбанке немного понизились (26,485/26,510 UAH/USD), реагируя на возобновившиеся продажи «американца».

Спустя четверть часа курс доллара заметно понизился, оказавшись в указанное время н цифре 26,48/26,50 UAH/USD.

Главная причина коррекции – регулятор, как и накануне появившийся на рынке около полудня и «заливший» с платформы Matching до $10,0 млн. (вчерашняя порция) по более высокой (26,50 UAH/USD), чем во вторник цене.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:59

Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке затянулась до самого начала перерыва на обед.

На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне не изменившихся котировок «американца» - 26,48/26,50 UAH/USD около 12.57 Киева.

На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.
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