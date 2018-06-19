Додано: Сер 20 чер, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,74 коп., на торгах среды понизился на 2,95 коп., оказавшись на уровне 26,4759 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 июня с уровней предыдущего закрытия 26,43/26,46 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.20, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,45/26,48, а спустя 15 минут вырос к 26,48/26,50 UAH/USD на дефиците предложения СКВ.

Около 10.45 наступило ситуативное равновесие покупок и продаж, остановившее курс «американца» на уровне 26,48/26,51, с которого он спустя 20 минут откатился до 26,48/26,50 UAH/USD на фоне сохранившегося баланса спроса и предложения.



Новая волна покупок возобновила «зеленое» ралли, апогей которого наступил незадолго до полудня, когда цена доллара коснулась отметки 26,49/26,52 UAH/USD UAH/USD. Это заставило регулятор появиться на межбанке с «анонимной» с платформы Matching, долларовой интервенцией, во время которой около $10,0 млн. было продано по 26,50 UAH/USD.

Действие НБУ охладило «бычий» энтузиазм спекулянтов, дав старт продажам СКВ.

Напомним, что к среде растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке . Убедившись, что НБУ курсы выше не пустит, придерживавшие доселе валюту экспортеры начали ее продажи, «организовав» коррекцию доллара с цифры 26,485/26,510 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева до 26,36/26,40 UAH/USD на финише сессии.



Торги валютного межбанка 20 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,36/26,40 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4759 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,4759 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 июня, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.



Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10. Менее активно, чем накануне, приобретали валюту энерготрейдеры.



В-третьих, ощутимо замедлило темп подорожания безналичного «американца» на межбанке 20 июня очередное сжатие гривневой ликвидности о чем дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 440,7 млн. грн. к отметке 55 860,1 млн. грн. Возможно, в этом часть вины Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1, 4563 млрд. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, сохранение «бычьего» тренда не способствует росту ликвидности.



Во-вторых, импортеры снимали часть заявок на покупку СКВ, которая им оказалась не по карману.



В-третьих, упала активность покупок покидающих emerging markets нерезидентов и газовых трейдеров.



В-четвертых, нынче начало сезона отпусков и снижение бизнесовой активности, включая и внешнеторговую деятельность.