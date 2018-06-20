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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:35
К 10.34 котировки доллара на межбанке, продолжая рост, оказались на отметке 26,48/26,50 UAH/USD.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:47
Спустя 10 минут, на 10.44, цена безналичного доллара на межбанке немного замедлили рост, консолидировавшись на цифре 26,48/26,51 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок на уровне предыдущей сессии.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:11
По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под давлением появившихся продаж оказались на уровне 26,48/26,50 UAH/USD. На рынке ситуативное равновесие покупок и продаж СКВ.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:27
Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Дополуденное повышение цен безналичного доллара на межбанке , остановившееся около 11.07 Киева появившимися предложениями СКВ со стороны системных игроков, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Тем временем, около 11.20 возобновившимися покупками СКВ курс доллара на межбанке продолжил рост, оказавшись в указанный час на отметке 26,49/26,52 UAH/USD.
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:08
К полудню, на 12.00 котировки доллара на более спокойном, чем накануне, межбанке немного понизились (26,485/26,510 UAH/USD), реагируя на возобновившиеся продажи «американца».
Спустя четверть часа курс доллара заметно понизился, оказавшись в указанное время н цифре 26,48/26,50 UAH/USD.
Главная причина коррекции – регулятор, как и накануне появившийся на рынке около полудня и «заливший» с платформы Matching до $10,0 млн. (вчерашняя порция) по более высокой (26,50 UAH/USD), чем во вторник цене.
Додано: Сер 20 чер, 2018 11:59
Тем временем, пауза стабильности курса доллара на межбанке затянулась до самого начала перерыва на обед.
На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне не изменившихся котировок «американца» - 26,48/26,50 UAH/USD около 12.57 Киева.
На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:14
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,74 коп., на торгах среды понизился на 2,95 коп., оказавшись на уровне 26,4759 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 июня с уровней предыдущего закрытия 26,43/26,46 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.20, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,45/26,48, а спустя 15 минут вырос к 26,48/26,50 UAH/USD на дефиците предложения СКВ.
Около 10.45 наступило ситуативное равновесие покупок и продаж, остановившее курс «американца» на уровне 26,48/26,51, с которого он спустя 20 минут откатился до 26,48/26,50 UAH/USD на фоне сохранившегося баланса спроса и предложения.
Новая волна покупок возобновила «зеленое» ралли, апогей которого наступил незадолго до полудня, когда цена доллара коснулась отметки 26,49/26,52 UAH/USD UAH/USD. Это заставило регулятор появиться на межбанке с «анонимной» с платформы Matching, долларовой интервенцией, во время которой около $10,0 млн. было продано по 26,50 UAH/USD.
Действие НБУ охладило «бычий» энтузиазм спекулянтов, дав старт продажам СКВ.
Напомним, что к среде растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке . Убедившись, что НБУ курсы выше не пустит, придерживавшие доселе валюту экспортеры начали ее продажи, «организовав» коррекцию доллара с цифры 26,485/26,510 UAH/USD по состоянию на 11.57 Киева до 26,36/26,40 UAH/USD на финише сессии.
Торги валютного межбанка 20 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,36/26,40 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4759 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,67% с 28,0672 UAH/USD до 26,4759 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 20 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 20 июня, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке, особенно в дебюте торгов, наблюдался дефицит предложения доллара. Экспортеры придерживали валюту, дожидаясь ее максимальной цены.
Во-вторых, активно выкупали СКВ нерезиденты. Полагаю, это общая «неприятность» для emerging markets, которые покидают игроки из-за общемировой тенденции повышения ставок системными ЦБ на фоне изъятия с рынка денежной ликвидности в валюте G10. Менее активно, чем накануне, приобретали валюту энерготрейдеры.
В-третьих, ощутимо замедлило темп подорожания безналичного «американца» на межбанке 20 июня очередное сжатие гривневой ликвидности о чем дало понять снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 440,7 млн. грн. к отметке 55 860,1 млн. грн. Возможно, в этом часть вины Минфина, разместившего накануне ОВГЗ на 1, 4563 млрд. грн.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 июня заметно, на $59,0 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, сохранение «бычьего» тренда не способствует росту ликвидности.
Во-вторых, импортеры снимали часть заявок на покупку СКВ, которая им оказалась не по карману.
В-третьих, упала активность покупок покидающих emerging markets нерезидентов и газовых трейдеров.
В-четвертых, нынче начало сезона отпусков и снижение бизнесовой активности, включая и внешнеторговую деятельность.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 19 июня, в среду, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $271,2 млн. к отметке $196,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $221,9 млн. к $162,9 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичным долларом в среду мы сообщили выше.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:04
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.
Об этом поведал заметно, с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга, намекая на реальную вероятность терминации «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .
Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 937 млн. грн.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:17
К 10.13, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,28/26,33 UAH/USD. «Начали четверг со снижения, вспомнив про бюджетный период», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:34
Как мы и предупреждали, коррекция курса доллара на межбанке будет непростой. По состоянию на 10.32 откат приостановился появившимися покупками «американца», выровнявшими рынок в баланс спрос/предложение на фоне действующих более узких цен: 26,30/26,32 UAH/USD.
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