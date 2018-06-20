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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:53
Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:10
По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:18
Появление на рынке с 11.10 системных игроков с продажами СКВ возобновило коррекцию цен «американца» - около 11.15 он просел к 26,27/26,29 UAH/USD, повышая вероятность прихода на межбанк регулятора с «анонимным» выкупом доллара в рамках «технологии» Matching.
Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:25
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
Спустя 15 минут «американец» на межбанке не тронулся с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:10
На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне немного растянувших спред котировок «американца» - 26,270/26,295 UAH/USD около 13.09 Киева.
На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.
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