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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:53
Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:10
По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:18
Появление на рынке с 11.10 системных игроков с продажами СКВ возобновило коррекцию цен «американца» - около 11.15 он просел к 26,27/26,29 UAH/USD, повышая вероятность прихода на межбанк регулятора с «анонимным» выкупом доллара в рамках «технологии» Matching.
Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:25
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
Спустя 15 минут «американец» на межбанке не тронулся с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:10
На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне немного растянувших спред котировок «американца» - 26,270/26,295 UAH/USD около 13.09 Киева.
На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:17
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 2,95 коп., на торгах четверга вырос на 17,05 коп., оказавшись на уровне 26,3054 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 июня с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,28/26,33, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,30/26,32 UAH/USD.
С 10.55 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,295/26,315 UAH/USD, которую не покидала до 11.15 Киева. В указанный час на межбанке появились системные игроки, объемные продажи которых уронили доллар к 26,27/26,29 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими до 13.08 Киева, когда собираясь на обеденный перерыв, доллар немного растянул спред: 26,270/26,295 UAH/USD. Судя по всему, НБУ, анонимно присутствовавший на рынке, поддерживая СКВ покупками с платформы Matching, после 13.30 покинул его. Об этом дало понять стартовавшее с 13.35 на межбанке «порционное» снижение доллара, который на низколиквидных продажах поэтапно понизился до 26,250/26,285 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.
Торги валютного межбанка 21 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,250/26,285 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3054 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3054 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 21 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 21 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.
Во-первых, к четвергу стартовавшее с 13 июня «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара с уровня 26,0875 к отметке 26,4759 UAH/USD на 1,49%, что даже по нынешним меркам, многовато.
Во-вторых, нынче идет бюджетный период, время платежей в Казну, для которых требуется гривня. Это смещает интерес игроков с СКВ на нацвалюту.
Меж тем, именно рынок последней демонстрирует сжатие, о чем дали понять понизившиеся к утру 21-го гривневые остатка на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн.
В-третьих, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже, формируя избыточное предложение на межбанке .
В-четвертых, в мировых масштабах идет отток инвесторов с развивающихся рынков из-за изъятия системными центробанками с рынка денежной ликвидности в валюте стран G10. Нерезиденты сбрасывают гособлигации стран emerging markets, приобретая СКВ и выводя ее на родину. В Украине апогей этого был 18-19 июня, свернувшись к четвергу.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 июня заметно выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, смена тренда с «бычьего» на «медвежий» способствует росту ликвидности.
Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки из=за рубежа, которая снижая действующую цену доллара, давая возможность импортерам приобретать валюту с дисконтами.
В-третьих, НБУ, предположительно принимая участие в сессии 21-го гривневыми интервенциями, внес свою лепту в общий рост ликвидности торгов.
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