Додано: Чет 21 чер, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 2,95 коп., на торгах четверга вырос на 17,05 коп., оказавшись на уровне 26,3054 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 июня с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,28/26,33, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,30/26,32 UAH/USD.



С 10.55 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,295/26,315 UAH/USD, которую не покидала до 11.15 Киева. В указанный час на межбанке появились системные игроки, объемные продажи которых уронили доллар к 26,27/26,29 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 13.08 Киева, когда собираясь на обеденный перерыв, доллар немного растянул спред: 26,270/26,295 UAH/USD. Судя по всему, НБУ, анонимно присутствовавший на рынке, поддерживая СКВ покупками с платформы Matching, после 13.30 покинул его. Об этом дало понять стартовавшее с 13.35 на межбанке «порционное» снижение доллара, который на низколиквидных продажах поэтапно понизился до 26,250/26,285 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.



Торги валютного межбанка 21 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,250/26,285 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3054 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3054 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу стартовавшее с 13 июня «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара с уровня 26,0875 к отметке 26,4759 UAH/USD на 1,49%, что даже по нынешним меркам, многовато.



Во-вторых, нынче идет бюджетный период, время платежей в Казну, для которых требуется гривня. Это смещает интерес игроков с СКВ на нацвалюту.

Меж тем, именно рынок последней демонстрирует сжатие, о чем дали понять понизившиеся к утру 21-го гривневые остатка на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн.



В-третьих, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже, формируя избыточное предложение на межбанке .



В-четвертых, в мировых масштабах идет отток инвесторов с развивающихся рынков из-за изъятия системными центробанками с рынка денежной ликвидности в валюте стран G10. Нерезиденты сбрасывают гособлигации стран emerging markets, приобретая СКВ и выводя ее на родину. В Украине апогей этого был 18-19 июня, свернувшись к четвергу.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 июня заметно, на $96,1 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, смена тренда с «бычьего» на «медвежий» способствует росту ликвидности.



Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, которая снижая действующую цену доллара, давая возможность импортерам приобретать валюту с дисконтами.



В-третьих, НБУ, принимая участие в сессии 21-го гривневыми интервенциями, внес свою лепту в общий рост ликвидности торгов, выкупив с рынка $20,0 млн. по 26,285 UAH/USD.



Анонсированный выше рост уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 20 июня, в четверг, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $196,0 млн. к отметке $299,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $162,9 млн. к $259,0 млн.



О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



