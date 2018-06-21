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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:53
Спустя 18 минут, на 10.50, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,295/26,315 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:10
По состоянию на 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием текущего равновесия покупок и продаж СКВ не покинули отметку 26,295/26,315 UAH/USD.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:18
Появление на рынке с 11.10 системных игроков с продажами СКВ возобновило коррекцию цен «американца» - около 11.15 он просел к 26,27/26,29 UAH/USD, повышая вероятность прихода на межбанк регулятора с «анонимным» выкупом доллара в рамках «технологии» Matching.
Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне бюджетного периода, сопровождалось признаками «сжатия» на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:25
Эти уровни цен оставались неизменными до полудня – по состоянию на 12.10 СКВ на межбанке замерла на отметке 26,27/26,29 UAH/USD, и эта стабильность вызвала подозрения в анонимном участии в торгах регулятора.
Спустя 15 минут «американец» на межбанке не тронулся с цифры 26,27/26,29 UAH/USD.
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:10
На обеденный перерыв валютный межбанк ушел на фоне немного растянувших спред котировок «американца» - 26,270/26,295 UAH/USD около 13.09 Киева.
На этом фоне участники торгов валютного межбанка ушли у трапезную на обед.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:17
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 2,95 коп., на торгах четверга вырос на 17,05 коп., оказавшись на уровне 26,3054 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 июня с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,28/26,33, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,30/26,32 UAH/USD.
С 10.55 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,295/26,315 UAH/USD, которую не покидала до 11.15 Киева. В указанный час на межбанке появились системные игроки, объемные продажи которых уронили доллар к 26,27/26,29 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими до 13.08 Киева, когда собираясь на обеденный перерыв, доллар немного растянул спред: 26,270/26,295 UAH/USD. Судя по всему, НБУ, анонимно присутствовавший на рынке, поддерживая СКВ покупками с платформы Matching, после 13.30 покинул его. Об этом дало понять стартовавшее с 13.35 на межбанке «порционное» снижение доллара, который на низколиквидных продажах поэтапно понизился до 26,250/26,285 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.
Торги валютного межбанка 21 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,250/26,285 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3054 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3054 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 21 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 21 июня, сменив «бычий» тренд на «медвежий», упал в цене по следующим причинам.
Во-первых, к четвергу стартовавшее с 13 июня «зеленое» ралли подняло средневзвешенный курс доллара с уровня 26,0875 к отметке 26,4759 UAH/USD на 1,49%, что даже по нынешним меркам, многовато.
Во-вторых, нынче идет бюджетный период, время платежей в Казну, для которых требуется гривня. Это смещает интерес игроков с СКВ на нацвалюту.
Меж тем, именно рынок последней демонстрирует сжатие, о чем дали понять понизившиеся к утру 21-го гривневые остатка на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 860,1 млн. грн. к отметке 53 888,5 млн. грн.
В-третьих, к четвергу наступает пик притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже, формируя избыточное предложение на межбанке .
В-четвертых, в мировых масштабах идет отток инвесторов с развивающихся рынков из-за изъятия системными центробанками с рынка денежной ликвидности в валюте стран G10. Нерезиденты сбрасывают гособлигации стран emerging markets, приобретая СКВ и выводя ее на родину. В Украине апогей этого был 18-19 июня, свернувшись к четвергу.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 июня заметно, на $96,1 млн., выросли, имея для этого следующие основания.
Во-первых, смена тренда с «бычьего» на «медвежий» способствует росту ликвидности.
Во-вторых, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, которая снижая действующую цену доллара, давая возможность импортерам приобретать валюту с дисконтами.
В-третьих, НБУ, принимая участие в сессии 21-го гривневыми интервенциями, внес свою лепту в общий рост ликвидности торгов, выкупив с рынка $20,0 млн. по 26,285 UAH/USD.
Анонсированный выше рост уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке был подтвержден «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 20 июня, в четверг, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $196,0 млн. к отметке $299,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $162,9 млн. к $259,0 млн.
О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:50
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,250/26,285 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.
Об этом поведал по нынешним меркам ненамного, с уровня 53 888,5 млн. грн. к отметке 53 103,4 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы, намекая на реальную вероятность пролонгации вернувшегося накануне «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .
Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 809 млн. грн.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:10
К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,22/26,27 UAH/USD. «Начали пятницу со снижения, помня о бюджетном периоде», - был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:29
На 10.28, в целом повторяя сюжет предыдущей сессии, котировки безналичного «американца» замедлили откат, сузив спред до уровня 26,22/26,27 UAH/USD.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:43
Спустя 14 минут, на 10.42, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,23/26,25 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.
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